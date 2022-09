Österreichs Grünstromerzeuger Enery expandiert in Rumänien mit weiteren fünf Solarparks

Mit dem Erwerb von fünf weiteren Solarparks steigt Enery zu einem der führenden Grünstromerzeuger in Rumänien auf.

Wien (OTS) - Nur wenige Tage nach der Bekanntgabe des Erwerbs des Erneuerbaren-Portfolios von Jade Power Trust kann der österreichische Grünstromerzeuger Enery nun den Kauf eines weiteren rumänischen Portfolios von fünf Photovoltaikparks mit einer Gesamtleistung von 36 MWp bekanntgeben. Mit Anlagen in den Regionen Bukarest, Arad und Cluj handelt es sich dabei um eines der größten operativen Portfolios auf dem rumänischen Markt.

Der Großteil des produzierten Stroms des Portfolios – 41 GWh – wird über langfristige Abnahmeverträge mit Engie Rumänien, sowie an lokale Industriekunden verkauft. Durch die Bereitstellung einer stabilen und langfristigen Versorgung mit erneuerbarer Energie im aktuell sehr volatilen Marktumfeld trägt Enery zur Stabilität der Stromversorgung und zur Lieferung von Grünstrom zu attraktiven Konditionen in Rumänien bei.

Enery macht Rumänien zukunftsfit

Anlässlich dieses Meilensteins erklären Richard König, CEO, und Lukas Nemec, COO von Enery: „ Wir freuen uns, die Präsenz von Enery auf dem rumänischen Markt deutlich auszubauen. Mit unserem nun sehr breiten Erzeugungsportfolio aus Windparks, Solarparks und Wasserkraftwerken können wir rumänische Industrie- und Energiekunden sehr gut auf ihrem Weg zu NetZero unterstützen. “



Über das Portfolio

Das erworbene Portfolio besteht aus fünf über ganz Rumänien verteilten Photovoltaikanlagen mit einer Gesamtleistung von 36 MWp. Alle Anlagen werden im Rahmen des lokalen Umweltzertifikatsystems betrieben und wurden zwischen 2013 und 2014 in Betrieb genommen. Das Portfolio wurde mit TIER-1-Ausrüstungslieferanten aufgebaut, wobei die Mehrheit der Schlüsselkomponenten von Chint Solar hergestellt wurde.

Über Enery

Enery ist ein junges operatives Unternehmen für erneuerbare Energien, das von Richard König, Lukas Nemec und RP Global gegründet wurde. Das Unternehmen ist bei der Umstellung auf grüne Energie in Mittel- und Osteuropa führend, indem es sich auf den Erwerb, die Entwicklung, den Bau und den Betrieb von Kraftwerken für erneuerbare Energien konzentriert. Seit 2021 unterstützt der Three Seas Initiative Investment Fund („3SIIF“) als Hauptinvestor von Enery den Ausbau des erneuerbaren Portfolios. Enery produziert derzeit fast 200 GWh sauberen Strom und versorgt damit an die 60.000 Haushalte in der Region.

