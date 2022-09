7. Seefelder Tourismusgespräche

Experten-Treff mit hochkarätigen Impulsgebern zum Thema „Neue Wege gehen“

Seefeld (OTS) - Bereits zum siebten Mal finden am 29. September 2022 um 13:00 Uhr die Seefelder Tourismusgespräche im Kongresszentrum in Seefeld in Tirol statt. Beim diesjährigen Experten-Treff der Tiroler Tourismusbranche lädt die Raiffeisenbank Seefeld-Leutasch-Reith-Scharnitz zu spannenden Impulsvorträgen und einer hochkarätig besetzten Podiumsdiskussion mit Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler ein.

Es ist viel los in der Welt gerade: Covidpandemie, Krieg, Inflation, Personalkrise, Klimaveränderung. In solch herausfordernden Zeiten braucht es Antworten, wie Tourismustreibende mit den krisenbedingten Umwälzungen umgehen können und darauf reagieren sollen. Denn eines ist sicher: Ändert sich nichts, ändert sich alles.

Impulse dazu gibt es dieses Jahr von der ehemaligen Spitzensportlerin und jetzt Abgeordneten zum Nationalrat Kira Grünberg, von Markus Gull, dem Experten für Unternehmenskommunikation, der sich selbst als Anstifter und Muntermacher bezeichnet, von Thomas Reisenzahn, dem Geschäftsführer der Prodinger Tourismusberatung sowie vom Futuristen und Jugendforscher Simon Schnetzer. Mit Staatsekretärin Susanne Kraus-Winkler diskutieren am Podium Mario Gerber (Hotelier und Abgeordneter zum Tiroler Landtag), Ingrid Schneider (Tirol Werbung), Thomas Reisenzahn (Prodinger Tourismusberatung), Christian Haselsberger (TVB Wilder Kaiser) und Elias Walser (TVB Seefeld) über Herausforderungen und Zukunftsperspektiven des Tourismus.

Datum: 29.09.2022, 13:00 - 18:00 Uhr

Ort: Kongresszentrum, Seefeld in Tirol

Seefeld in Tirol, Österreich

Url: https://seefelder-gespraeche.at/

