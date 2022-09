STARTUP Innovationen am Pflegekongress

Die Pflege ist generell in digitalen Prozessen unterrepräsentiert Herwig Loidl, Sprecher des eHealth Arbeitskreises der WKÖ/UBIT

Österreich (OTS) - Der Pflegekongress 2022 wird das erste Mal mit einem sogenannten STARTUP Corner aufwarten. Herwig Loidl, Investor und Sponsor, als digitaler Vorreiter in der Pflege bekannt, hat sich zum Ziel gesetzt Innovationen in einem gemeinsamen Auftritt zu präsentieren: Der STARTUP Corner bietet eine Bühne für unterschiedliche Unternehmen, welche oftmals noch nicht lange auf dem Markt zu finden sind, ihre Innovationen von Dokumentation, Onboarding, Telemedizin bis hin zu Vernetzung, Security und IT-Support zu präsentieren.

Der Stand bietet die Möglichkeit sich kurz zu informieren oder ein entspanntes Gespräch im Loungebereich zu führen.

„ Die Pflege ist generell in digitalen Prozessen unterrepräsentiert “, meint Herwig Loidl, der als Sprecher des eHealth Arbeitskreises der WKÖ/UBIT hier einen exzellenten Überblick hat. So bekommt in vielen Arbeitsgremien der extramurale Bereich wie Pflege, Therapie u.v.m erst durch Herwig Loidl eine Stimme. Denn nach wie vor bildet der gesetzliche Rahmen die Bedeutung der extramuralen Pflege nicht ab. So können auch heute noch viele Gesundheitsdienstanbieter, wie die Mobile Pflege (Hauskrankenpflege), nicht an der ELGA teilnehmen.

Um hier mehr Aufmerksamkeit im Zusammenhang mit innovativen Lösungen zu erzeugen, haben wir, die LOIDL Consulting & IT Services GmbH., diesen STARTUP Corner erstmals ins Leben gerufen.

Es ist großartig, dass wir so viele Digitalisierungs-Unternehmen, die sich mit Pflegethemen innovativ auseinandersetzen, an einem Ort zusammenbringen konnten. Auch dem SPRINGER Verlag, der uns hier finanziell unterstützt und Olga Georgieva, eine Künstlerin der Galerie L.art, die mit ihrem Live-Painting einen weiteren innovativen Impuls setzt, gilt unser Dank besonders.

Die gezeigten digitalen Lösungen unterstützen das Personal dabei Arbeitsabläufe zu optimieren und ermöglichen es gleichzeitig mehr Freiräume für die qualitätsvolle Betreuung der Klienten/Betreuten zu schaffen. Auch werden in Zukunft vermehrt digitale Lösungen dabei helfen den Personalnotstand durch neue Konzepte ein wenig zu lindern. All das können Sie auf dem Stand Z4 – START UP CORNER – im Austria Center am Pflegekongress am 29. und 30. September erleben!

Am StartUP Corner vertreten sind:

PlanHero Software GmbH: automatisierter, mehrstufiger Ausfallmanager

automatisierter, mehrstufiger Ausfallmanager CAATS Service GmbH: E-Dokumentation, Online Training, Administration

E-Dokumentation, Online Training, Administration Carenamics GmbH: Pflegeprozess, freiberufliche DGKP, Community Nursing

Pflegeprozess, freiberufliche DGKP, Community Nursing Digital Ghostwiter gmbH/Keosity: Biographie, Lebensgeschichte, Gamifizierung

Biographie, Lebensgeschichte, Gamifizierung VAR Healthcare/Cappelen Damm AS: Patientensicherheit, Professionalität, digitale Entscheidungshilfe

Patientensicherheit, Professionalität, digitale Entscheidungshilfe ovos media gmbH: Onboarding App Pflege, interaktiv und spielerisch, individuell und „easy to use“

Onboarding App Pflege, interaktiv und spielerisch, individuell und „easy to use“ HeldYn CARE GmbH: freiberufliche Pflege, Therapie und Erlebnisse

freiberufliche Pflege, Therapie und Erlebnisse Powercare GmbH: Pflegeberufe, individuell, innovativ

Pflegeberufe, individuell, innovativ Loidl Consulting & IT Services GmbH: Telemedizin, ELGA – Anbindung, Sensorplattform (AAL), Vernetzung, Security, Support

Pflegekongress Wien 2022

Datum: 29.09.2022, 09:00 - 16:00 Uhr

Ort: Austria Center Vienna, Ebene 0

Wien, Österreich

Url: https://www.pflegekongress.at/

