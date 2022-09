Samariterbund Wien bittet: Spenden Sie Ihren Klimabonus

Der Samariterbund Wien bietet die Möglichkeit, Menschen in finanziellen Notlagen einfach zu helfen.

Wien (OTS) - „Wir appellieren an jene, die es sich leisten können: Bitte unterstützen Sie die Menschen, die nicht wissen, wie sie im Winter über die Runden kommen sollen. Den Klimabonus mit anderen zu teilen, fügt dieser wirtschaftlichen Hilfe einen enormen sozialen Mehrwert hinzu!“, appelliert Oliver Löhlein, Geschäftsführer des Samariterbund Wiens. „Mit den Spenden werden all jene Menschen unterstützt, die auf Angebote wie die Sozialberatung des Samariterbundes angewiesen sind - und das werden täglich mehr.“ Besonders betroffen sind Mindestpensionist*innen, Alleinerzieherinnen und Familien mit vielen Kindern.

Finanzielles Überleben sicherstellen

„In unserer Arbeit merken wir täglich, wie die Menschen ums Überleben kämpfen. Viele können sich nicht einmal mehr genügend Lebensmittel und Hygieneartikel leisten, weil sie ihr gesamtes Geld für Miete, Strom und Gas aufbrauchen müssen“, so Löhlein.

Gerade jetzt vor der kalten Jahreszeit, werden die Sorgen noch größer. Nicht nur das Heizen, sondern auch der Strom, mit dem an dunklen Abenden das Wohnzimmer erhellt wird, werden zu Luxusgütern.

Klimabonus mit sozialem Mehrwert

Hunderttausende Österreicher*innen haben den Klimabonus von 500€ bzw. 250€ bereits erhalten. Egal, ob Millionär*in, Großverdiener*in oder Erb*in, der Klimabonus landet auf allen Konten der Republik und das unabhängig vom Einkommen. Dabei sollten wir nicht auf jene vergessen, die trotz Klimabonus nicht wissen, wie sie das Leben in der größten Teuerungswelle unserer Generation finanzieren sollen. Alleine in die Sozialmärkte des Samariterbund Wiens kommen 30% mehr Kund*innen als in den Vormonaten. Die Sozialberatung, die vor Ort angeboten wird, ist gefragt wie nie. Gerade kurz nach Schulstart weisen die Geldbörsen ökonomisch benachteiligter Familien ein großes Loch auf, kommende Schulausflüge und Skikurse noch gar nicht miteingerechnet. Der Samariterbund Wien ruft daher auf, den Klimabonus an bedürftige Familien weiterzugeben.

Machen Sie Ihren Klimabonus sozial und spenden Sie für jene Personen, die es bitter nötig haben.

Spendenkonto

Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs Landesverband Wien

AT65 2011 1287 6984 9600

Kennwort: Klimabonus spenden

Link zur Spendenaktion: samariterwien.at/klimabonus-spenden

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiter-Samariter-Bund LV Wien

Mag. Susanne Kritzer

Presse und Öffentlichkeitsarbeit

01 89 145-310 oder 0664/846 10 08

susanne.kritzer @ samariterbund.net

www.samariterbund.net