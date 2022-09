ARBÖ: DTM + Nations League + Wachau-Marathon bringen Staus und Verkehrssperren

Wien (OTS) - Das Verkehrsgeschehen am kommenden Wochenende wird nach Eischätzung der ARBÖ-Verkehrsexperten von drei Sportereignissen geprägt sein. Das „DTM“-Wochenende am Red Bull-Ring in Spielberg wird ebenso wie das UEFA-Nations-League-Spiel gegen Kroatien zehntausende Besucher anziehen. Der Wachau-Marathon wird nicht nur tausende Zuseher, sondern auch zahlreiche Teilnehmer anlocken.

Von Freitag, 23.09.2022, bis Sonntag, 25.09.2022 gastiert die größte Tourenwagen-Meisterschaft der DACH-Region, die DTM, am Red Bull-Ring in Spielberg. Zigtausende heimische und ausländische Motorsportfans werden sich die Rennen am Samstag und Sonntag, mit dem in der Meisterschaft derzeit zweitplatzierten Tiroler Lucas Auer und den drei anderen österreichischen Fahrern nicht entgehen lassen. Die Rennen starten jeweils ab ca. 13.30 Uhr. Daher erwarten die ARBÖ-Verkehrsexperten bei der Anreise in den späten Vormittagsstunden und in den Mittagstunden die längsten Verzögerungen vor allem auf der Murtalschnellstraße (S36) im Großraum Zeltweg und vor den Abfahrten Zeltweg/Ost und Zeltweg/West. Auch der Gegenverkehrsbereich zwischen Gratkorn/Nord und Übelbach wird sich als Nadelöhr erweisen und könnte zu Staus und längeren Verzögerungen besonders in Richtung Norden sorgen.

Wer auf der S36 von Richtung Pyhrnautobahn kommt, sollte bei Zeltweg/Ost zum Red-Bull-Ring abfahren. Wer von Richtung Judenburg kommt, sollte die Abfahrt Zeltweg-West benutzen. Aus dem Großraum Graz kann man auch via Südautobahn (A2) und das Gaberl auf der B77 anreisen.

Zwtl.: Fußball-Vize-Weltmeister bringt 43.000 Fans und mögliche Straßensperren

Der Sonntag, 25.09.2022, bietet für Fußballfans einen Höhepunkt. Der amtierende Fußball-Vize-Weltmeister Kroatien gastiert im Rahmen der 5. Runde der UEFA Nations League im Wiener Ernst-Happel-Stadion. Laut ÖFB werden rund 43.000 Fans nicht nur das ÖFB-Team um David Alaba und Christopher Trimmel sondern auch die „Kockasti“ anfeuern. Viele der Fans werden mit dem eigenen Fahrzeug anreisen. Lange Verzögerungen und Staus werden auf der Südosttangente (A23) vor den Ausfahrten Handelskai und vor dem Knoten Prater ebenso wenig wie am Handelskai vor der Meiereistraße ausbleiben. Auch auf der Ausstellungsstraße, Engerthstraße, Trabrennstraße und Vorgartenstraße könnte es vor Spielbeginn um 20:45 Uhr und nach dem Abpfiff gegen 22:30 Uhr zum Teil wesentlich länger dauern.

„Je nach Verkehrslage könnte die Meiereistraße zwischen der Vorgartenstraße und der Hauptallee, die Stadionallee im gesamten Verlauf und die Trabrennstraße, zwischen Vorgartenstraße und Parkhaus D am Messegelände gesperrt werden“, weiß ARBÖ-Verkehrsexperte Thomas Haider.

Auch wenn die generelle Kurzparkzone im 2. Bezirk nicht gilt, sind Parkplätze rund um das Nationaloval sehr rar gesät und meist für bestimmte Gruppen reserviert. Als Parkplatzalternativen bieten sich die Parkhäuser am Messegelände und Stadioncenter an. Der ARBÖ-Tipp an Match-Besucher: Reisen Sie am besten mit den Wiener Linien an. Die U-Bahnlinien U2 und die Autobuslinie 77A halten in unmittelbarer Nähe des Stadions. Besucher aus den Bundesländern und dem Ausland sollten die Park+Ride-Garagen an den U-Bahnlinien U1, U2, U3, U4 und U6 benutzen.

Zwtl.: Wachau-Marathon oder Straßensperre in Niederösterreich

Lauf-Fans kommen am kommenden Sonntag ebenfalls auf ihre Kosten. Die vermutlich größte Laufveranstaltung in Niederösterreich – der Wachau-Marathon – findet seine 23. Auflage. Rund 5.000 Teilnehmer werden am Hauptbewerb auf der 42.195 Meter langen Strecke mit dem Start in Emmersdorf und dem Ziel in Krems teilnehmen. Auch am Halbmarathon, dem Viertel-Marathon, dem Staffel-Marathon und dem Nordic-Walking-Halb-Marathon werden sich ab 9.30 Uhr bzw. 10 Uhr Tausende beteiligen. Bereits am Samstag, 26.09.2022, können Kinder und Jugendliche zwischen 4 und 16 Jahren am Juniormarathon teilnehmen.

Im Zuge der Laufbewerbe wird es nach Informationen des ARBÖ zu Straßensperren in der Wachau kommen. Die Wachauer Straße (B3) wird zwischen Emmersdorf und Krems von 8 bis 16 Uhr gesperrt. In diesem Zeitraum werden auch alle in diesem Bereich einmündenden Landes- und Gemeindestraßen gesperrt. Die Mauterner Donaubrücke in Richtung Spitz wird ebenso wie die Melker Donaubrücke in die gleiche Richtung für den Verkehr ab 8.30 Uhr bzw. 8 Uhr unpassierbar sein. „Die Straßensperren können großräumig über die Kremser Schnellstraße (S33) und Westautobahn (A1) umfahren werden. Lokal bestehen Ausweichmöglichkeiten über die Donaubrücke Krems und die Aggsteiner Straße (B33) bis Melk sowie über Leiben, Ottenschlag, Weinzierl und Senftenberg“, so ARBÖ-Experte Thomas Haider abschließend.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

ARBÖ Interessenvertretung, Kommunikation & Medien

Informationsdienst

Tel.: 0043(0)50 123 123

id @ arboe.at

www.arboe.at