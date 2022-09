Tiroler Tageszeitung, Leitartkel von 21. September 2022. Von Floo Weißmann. "Die Welt im Umbruch"

Innsbruck (OTS) - Kriege und Krisen: Schon der Auftakt der UNO-Generaldebatte lieferte ein ebenso düsteres wie treffendes Bild der Weltlage. Die Vereinten Nationen sind gespalten wie lange nicht mehr. Aber es gibt auch keine Alternative zur UNO.

Unsere Welt stecke in großen Schwierigkeiten, sagte UNO-Generalsekretär António Guterres gestern gleich zum Auftakt seiner Rede bei der UNO-Generaldebatte in New York. Das war eine Untertreibung. Krieg, Hunger, Klimawandel, Teuerung, Energiekrise, die Folgen der Pandemie, wachsende soziale Gegensätze, Hass und Desinformation im Netz usw. stellen die Vereinten Nationen vor eine der größten Herausforderungen seit ihrer Gründung.

Die Spaltung der Welt nimmt zu, konstatierte Guterres gleich im zweiten Satz. Noch eine Untertreibung. Hinter den Kulissen in New York läuft das, was Insider die Schlacht der Narrative nennen: Welche sind die drängendsten Probleme? Und vor allem: Wer ist dafür verantwortlich? Für den Westen steht in der Ukraine die eigene Zukunft und die Zukunft der Weltordnung auf dem Spiel. Für den globalen Süden geht es um strukturelle Ungerechtigkeiten, an denen wiederum der Westen einen entscheidenden Anteil hat.

Kernaufgabe der Vereinten Nationen wäre es eigentlich, im Einklang mit der UNO-Charta den Frieden zu sichern. In der Ukraine zeigt sich nun erneut die Ohnmacht der Weltorganisation, wenn die Interessen von Vetomächten auseinanderklaffen.

Während der Westen vor der UNO Russ­-

­­lands Angriffskrieg anprangert, bereitet der Kreml in den besetzten Gebieten Eil-Referenden vor, um sie dem eigenen Staatsgebiet einzuverleiben. Russland kann dann die Verteidigung der Ukraine als Angriff auf das eigene Staatsgebiet darstellen. Dabei bildet der Konflikt um die Ukraine womöglich nur den geopolitischen Testlauf für eine noch größere Auseinandersetzung um Taiwan.

Die globalen Trennlinien hemmen die Fähigkeit der UNO, Krisen anzupacken. Guterres forderte die Welt eindringlich auf, endlich gemeinsam zu handeln. Das dürfte vorerst ein frommer Wunsch bleiben. Es spricht Bände, dass Russland und China bei der Generaldebatte nur auf Außenministerebene vertreten sind und zudem erst am Samstag sprechen, wenn die meisten Delegationen wieder abgereist sind.

Die lange überfällige Reform der Weltorganisation kann unter diesen Umständen erst recht nicht gelingen. Doch trotz ihrer Unzulänglichkeiten bleibt die UNO das Beste, was die Welt hat. Nirgendwo sonst verfügt jedes noch so kleine Land über Sitz und Stimme. Nirgendwo sonst treffen alle nach gewissen Regeln aufeinander.

Zusammen repräsentieren sie eine Welt im Umbruch. Guterres warnte gestern vor einem „Winter der globalen Unzufriedenheit“. Was er nicht sagte: Darin steckt zugleich die Energie für eine neue Politik – wie auch immer die dann aussieht.





