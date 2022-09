Schallmeiner/Grüne: Fachärzt:innen für Allgemein- und Familienmedizin als Fortschritt für zukünftige Gesundheitsversorgung

Wichtiger Mosaikstein zur Absicherung der Versorgungssicherheit auf den Weg gebracht

Wien (OTS) - Der Gesundheitssprecher der Grünen, Ralph Schallmeiner, zeigt sich erfreut über die Einigung in Sachen Fachärzt:innen für Allgemein- und Familienmedizin: „In den letzten Jahren haben uns Befragungen von sowohl Jungmediziner:innen als auch langjährigen Allgemeinmediziner:innen gezeigt, dass Wertschätzung und Augenhöhe im Beruf der Allgemeinmediziner:innen fehlen. Eine Facharztausbildung für diese – für uns alle so wichtige – Ärzt:innen-Gruppe setzt genau an diesem Punkt an.“

Zukünftig werden, dank einer Einigung aller damit befassten Stakeholder in der Ausbildungskommission, Allgemeinmediziner:innen als Fachärzt:innen ausgebildet. Entsprechend wird damit auch die Qualität der Ausbildung gesteigert. Wichtige Aspekte der Primärversorgung werden so sichergestellt, wie zum Beispiel stärkere Fokussierung auf Diagnose, Geriatrie aufgrund der Alterung unserer Gesellschaft oder die Sicherung des Versorgungsniveaus für Patient:innen . Die in Summe fünf Jahre dauernde Ausbildung zu Fachärzt:innen für Allgemeinmedizin ist dank Lehrpraxen stärker als bisher an den Bedürfnissen der Patient:innen im Alltag ausgerichtet.

„Damit ist ein wichtiger Schritt gesetzt. Immerhin sind Allgemeinmediziner:innen für eine überwiegende Mehrheit der Patient:innen erste Anlaufstelle in der Gesundheitsversorgung und genießen hohes Vertrauen laut der zuletzt von der ÖGK präsentierten Zufriedenheitsstudie. Jetzt sind die Stakeholder in der Ärztekammer und den Sozialversicherungen aber am Zug, sich um ein modernes Vertragswesen zu kümmern. Die viel zitierte Zwei-Klassen-Medizin wird durch fehlende Ärzt:innen im Krankenkassen-System vorangetrieben. Um das Fortschreiten dieser negativen Entwicklung zu verhindern, muss es Ziel sein, Kassenverträge künftig so zu gestalten, dass Ärzt:innen diese wieder gerne annehmen – speziell die nunmehr neu geschaffenen Fachärzt:innen für Allgemeinmedizin. Dafür braucht es ein attraktiveres Vertragsmodell, und dafür braucht es auch mehr moderne Formen der Kooperation wie Primärversorgungseinheiten“, betont Schallmeiner.

