Bakos (NEOS) / Hanke (SPÖ): Kinder und Jugendliche entscheiden über 1 Million Euro an Stadtbudget

„Kinder und Jugendliche an die Macht! Mitbestimmung und Mitgestaltung von jungen Menschen werden in Wien großgeschrieben“

Wien (OTS) - So lautet der gemeinsame Tenor von NEOS-Gemeinderätin Dolores Bakos und SPÖ-Gemeinderätin Marina Hanke. Die Initiative „Dein Wien for Future“ im Rahmen der Kinder – und Jugendmillion ermöglicht Kindern und Jugendlichen die aktive Mitgestaltung der Stadt Wien, bei der sie aus insgesamt 67 eingereichten Zukunftsprojekten ihre Favoriten online wählen können.



“Junge Menschen sind Expert_innen ihrer Lebenswelten: Das beweisen uns 67 Projekte, die von Kindern & Jugendlichen entwickelt wurden und nun zur Abstimmung gelangen, wieder glasklar. Ihre Partizipation fördert Engagement und das Gefühl von Wirksamkeit – etwas, das wiederum zu mehr Demokratiebewusstsein und zu einer Stärkung des Zusammenhaltes in unserer Gesellschaft führt. Die Ideen und Wünsche von jungen Menschen sichtbar zu machen und diese umzusetzen, ist uns gerade auch aus diesen Gründen ein großes Anliegen in dieser Stadt,“ so NEOS Wien Jugendsprecherin Dolores Bakos.



Bis zum 12. Oktober sind Kinder & Jugendliche von fünf bis 20 Jahren eingeladen, ihre Stimme für ihr Wunschprojekt abzugeben, wobei die Siegerprojekte von der Stadt umgesetzt werden.



"Mit der Kinder- und Jugendmillion heben wir in der Stadt Wien die Beteiligung von jungen Menschen auf eine neue Ebene. Mit der Kinder- und Jugendstrategie haben wir uns von den Kindern und Jugendlichen den Auftrag erteilen lassen, die Stadt nach ihren Bedürfnissen und Wünschen zu gestalten. Kinder- und Jugendparlamente - egal ob Wien weit oder in den Bezirken - und die partizipative Million machen junge Menschen selbst zu Akteur_innen. Also an alle Kinder und Jugendlichen mit Lebensmittelpunkt in Wien: Sucht euch eure Lieblingsprojekte, stimmt ab und gestaltet eure Stadt mit", schließt Marina Hanke, Jugendsprecherin der SPÖ Wien.



Jetzt abstimmen unter: https://junges.wien.gv.at/abstimmung .

Mehr Infos zur Kinder- und Jugendstrategie unter https://junges.wien.gv.at.

