Landjugend: Österreichische Pflügerelite im Vorbereitungs-Endspurt für die Weltmeisterschaft in Irland

WM-Teilnehmer kämpfen um Top-Platzierung in der Königsdisziplin der Bodenbearbeitung

Wien (OTS) - Stefan Steiner (OÖ) und Leopold Aichberger (NÖ) sind die beiden österreichischen Teilnehmer bei der Pflüger-Weltmeisterschaft 2022, die von 21. bis 22. September in Ratheniska in Irland stattfindet. Die Beiden wurden im August beim 65. Bundesentscheid Pflügen in der Steiermark für den Wettkampf verabschiedet. Hoch motiviert streben Steiner mit seinem Steyr-Traktor und Aichberger mit seinem Lindner-Traktor eine Top-Platzierung bei der 67. Pflügerweltmeisterschaft an.



Steiner hat auf nationaler Ebene bereits zahlreiche Erfolge erzielt und wird Österreich in Irland in der Kategorie Beetpflug vertreten. Das WM-Ticket löste der 29-Jährige mit dem Bundessieg 2021 in Egelsee bei Phyra (NÖ). Steiner stammt aus Kematen an der Krems (OÖ) und sicherte sich bei Pflügerwettbewerben bereits drei Goldmedaillen auf Landesebene, eine Goldmedaille auf Bundesebene sowie viele weitere Stockerlplätze und vertrat Österreich 2017 bei der WM in Kenia, wo er den fünften Platz erreichte.

Aichberger hat sich nach dem Bundessieg 2021 in der Kategorie Drehpflug für die Teilnahme an der Pflügerweltmeisterschaft in Irland qualifiziert. Der 25-Jährige ist ebenso wettkampferfahren und holte bereits fünf Goldmedaillen auf Landesebene und dreimal Gold auf Bundesebene. Darüber hinaus stand er bei landesweiten Bewerben schon des Öfteren auf dem Podest und vertrat Österreich bereits bei der WM 2018 in Deutschland, wo er Platz sieben erreichte.

Zwtl.: Perfektes Zusammenspiel von Mensch und Technik gefragt

Das Pflügen gilt als Königsdisziplin der landwirtschaftlichen Bewerbe, bei der ein perfektes Zusammenspiel von Mensch und Technik die Grundbasis ist. Über Sieg oder Niederlage entscheiden insbesondere die optimale Einstellung von Traktor, Reifen und Pflug auf die Boden- und Witterungsverhältnisse sowie Routine und Können des Pflügers. Die Expertenjury legt speziellen Wert auf ein sauberes Unterpflügen des Bewuchses, die gleichmäßige Einhaltung der Arbeitstiefe sowie konstant hohe und breite Furchen. Löcher und Hügel im gepflügten Feld sind zu vermeiden. Die Landjugend freut sich sehr, dass die beiden WM-Teilnehmer mit den Pflügerprofis Josef Heigl und Harald Gadermayr wieder auf ein höchst erfahrenes und kompetentes Trainerteam zählen können.

Auf leichterem, sandigerem und oft steinigerem Boden als in Österreich wird aktuell in Irland trainiert. Josef Heigl meint, dass es grundsätzlich ein sehr guter Boden zum Ackern für die beiden WM-Teilnehmer sei.

Zwtl.: Sponsoren ermöglichen perfekte technische Ausrüstung

Doch nicht nur Können und hartes Training stellen wichtige Voraussetzungen für den Erfolg im internationalen Spitzenwettkampf dar. Entscheidend ist auch eine perfekte technische Ausrüstung die von folgenden Sponsoren dankenswerter Weise zur Verfügung gestellt wird: Genol, Lindner, Österreichische Hagelversicherung, Steyr Traktoren und Trelleborg. Trelleborg fungiert abermals als Kopfsponsor der beiden Teilnehmer aus Österreich.

Zwtl.: Pflügernation Österreich

Die Vorbereitungen für die Weltmeisterschaft liefen auch in Österreich bereits auf Hochtouren. Seit dem Frühjahr trainierte das WM-Team für seinen internationalen Einsatz, denn die Erwartungen an die österreichischen Spitzenpflüger sind hoch. Österreich zählt zu den weltweit besten Pflügernationen - ein Ruf, der verteidigt werden will.

Um die beiden österreichischen WM-Teilnehmer Stefan Steiner und Leopold Aichberger vor Ort bestmöglich zu unterstützen, reiste heute, Dienstag, ein Fanclub bis zum 25. September nach Irland. Neben dem agrarischen Highlight der Pflüger WM werden auch kulturelle Sehenswürdigkeiten besucht. (Schluss)

