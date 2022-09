ORF-Fernsehen 2023 (2): Wir sind ORF 2: Highlights aus Info, Kultur, Film, Unterhaltung, Service und Orientierung

Wien (OTS) - ORF 2 zeigt auch 2022/23 seine großen Stärken, die Vielfalt des Programmangebots, die Nähe zu Österreich und seinen Menschen, die Informationskompetenz. Letztere wird mit dem neuen „ZIB“-Studio auf eine neue Stufe gehoben. Mit dem neuen „Fokus Europa“ rückt der Kontinent noch mehr ins Zentrum der Berichterstattung, mit dem ebenfalls neuen Magazin „G’sund in Österreich“ das Gesundheitsbewusstsein. Highlights für Millionen made in A bieten zudem Hochglanz-Dokumentationen von „Universum“ über „WELTjournal“, „dok.film“ bis „kreuz und quer“, Premieren, Jubiläen und umfassende Schwerpunkte der ORF-TV-Kultur, Bühnen-Highlights vom Bodensee bis zum Neusiedler See, Bewährtes und Neues („Mr. Musical präsentiert …“) aus dem Bereich der musikalischen Unterhaltung sowie fiktionale Highend-Produktionen wie die Fortsetzung von „Vienna Blood“, die Event-Serie „Der Schwarm“ oder auch die Premiere von „Broll + Baroni – Für immer tot“.

ORF-2-Channelmanager Alexander Hofer: „ORF 2 ist der Lieblingssender der Österreicherinnen und Österreicher. Die Nähe zum Publikum ist ORF 2 sehr wichtig, entsprechend versuchen wir auch unser Themenangebot auszurichten. Wir setzen auch im kommenden Jahr auf unsere Kernkompetenzen mit verlässlicher Information, einer Vielzahl an Service-Formaten, spannenden Dokumentationen, einem Programmangebot aus ganz Österreich, hochkarätigen Kultursendungen, heimischen Film-und Serienproduktionen sowie bester Unterhaltung.“

ORF 2 ist … Information und Service

Auf ein ebenso spannendes wie herausforderndes Jahr 2022/2023 blickt die ORF-Information. Die „ZIB“-Welt präsentiert sich dabei erstmals aus dem neuen TV-Studio im ebenfalls neuen Multimedialen Newsroom und das im neuen Look. Zu den innenpolitischen Highlights zählen dabei die Bundespräsidentenwahl am 9. Oktober – mit der „Wahl 22: Die Kandidaten“-Sendung am 6. Oktober im ORF-2-Hauptabend – und davor die Tiroler Landtagswahl am 25. September. 2023 warten dann mit den Landtagswahlen in Niederösterreich, Kärnten und Salzburg drei weitere wichtige Urnengänge auf die Zuseherinnen und Zuseher. Außenpolitisch stehen neben den Krisenherden dieser Welt im November die Mid-Terms in den USA im Mittelpunkt. Premiere feiert „Fokus Europa“ am 28. September. Das „WELTjournal“ setzt die erfolgreiche Städteporträtserie der ORF-Korrespondentinnen und -Korrespondenten bzw. seiner Reporterinnen und Reporter fort.

Regelmäßige Fixpunkte im neuen Programmjahr: Hochkarätige Angebote, die Service, Orientierung, Hintergründe und Fakten – „News you can use“ – präsentieren: Die TV-Info-Magazine „Thema“, „Report“, „Am Schauplatz“, „Eco“, „Bürgeranwalt“ und „Heimat Fremde Heimat“ werden somit weiterhin Schwerpunkte zu den aktuellen Themen Teuerung, Energiekrise etc. setzen und Rat und Hilfestellung bieten. In „Stöckl live“ steht im Rahmen der ORF-Initiative „Bewusst gesund“ das jeweils relevante Thema im Mittelpunkt der von Barbara Stöckl moderierten ORF-2-Hauptabendsendung. Apropos Gesundheit: Zur Stärkung des Gesundheitsbewusstseins erweitert der ORF sein Programmangebot. ORF-Moderatorin und Ärztin Christine Reiler wird sich zusätzlich zum Wochenmagazin „Bewusst gesund“ in der 50-minütigen Reportage-Reihe „G’sund in Österreich“ viermal im Jahr eingehend einem relevanten Gesundheitsthema widmen.

Regionalität ist und bleibt eine der größten Stärken des ORF mit seinen neun Landesstudios – und vielen landesweit ausgestrahlten TV-Highlights in ORF 2. Mehr als 140 Dokumentationen steuern diese pro Jahr zum nationalen Programm von ORF 2 bei. 3650 Ausgaben „Bundesland Heute“ sind Fixpunkt regionaler und lokaler Nachrichtenkompetenz – ebenso wie der erfolgreiche „Jahresrückblick“ aller neun Landesstudios in ORF 2.

ORF 2 ist … Bildung und Zeitgeschehen

Preisgekrönte Natur- und Zeitgeschichte-Dokus gehören auch in der neuen Saison unverzichtbar zum facettenreichen ORF-2-Angebot: Allen voran – „Universum“ Made in A mit „Wildes Slowenien – Am Puls der Wildnis, Georg Rihas Zweiteiler „Österreichs Erbe für die Welt – Meisterwerke, Urwälder und Prachtbauten“, Franz Hafners „Wildes Leben im Toten Gebirge“ oder Rita und Michael Schlambergers „Wildes Tschechien – Ein Land wie im Märchen“. „Universum History“ bietet „Alhambra – Baumeister eines Märchens“, zum 200. Jahrestags der Unabhängigkeit Brasiliens zeigt „Die Geburt des modernen Brasilien“ das Engagement von Kaiserin Leopoldine. Außerdem präsentiert ORF 2 im Kopernikus-Jahr 2023 die Produktion „Kopernikus – Von einem, der die Welt auf den Kopf stellte“.

Am 4. Oktober 2022 jährt sich der Geburtstag von Engelbert Dollfuß zum 130. Mal. Dazu steht Georg Ransmayrs „Menschen & Mächte“-Dokumentation „Engelbert Dollfuß – Diktator im Kanzleramt“ auf dem Programm. „Still gestanden – wie fit ist unser Bundesheer?“ fragt eine Reportage von Fritz Dittlbacher. Martin Betz thematisiert in „Braune Brettln, braunes Leder“ die Rolle von Fußballern und Skifahrern während der NS-Zeit. Robert Gokl porträtiert „Die Anne Frank von Österreich“.

Die ORF-Abteilung Religion und Ethik multimedial bietet neben zahlreichen Gottesdienstübertragungen und Magazinbeiträgen u. a. „kreuz und quer“-Dokumentationen zur Frage „Was glaubt Österreich“ und präsentiert „Kirchengeschichte in Rot-Weiß-Rot“.

ORF 2 ist … Kultur

Das Programmheft der ORF-TV-Kultur ist einmal mehr umfassend:

„kulturMontag“-Sonder- bzw. -Schwerpunktsendungen widmen sich u. a. Schwedens EU-Ratspräsidentschaft 2023, den Europäischen Kulturhauptstädten, Filmhöhepunkten wie dem Oscar, dem Österreichischen Filmpreis sowie den wichtigsten Filmfestivals weltweit. Im Mittelpunkt stehen 2023 Kulturereignisse wie die Wiener Festwochen und die Salzburger Festspiele (diesmal zum 150. Geburtstag von Max Reinhardt). Weitere Schwerpunkte: 100. Todestag von Gustave Eiffel, der 300. Todestag des Barockarchitekten Johann Bernhard Fischer von Erlach und 150 Jahre Wiener Weltausstellung. Kulturfans können sich – neben den Klassikern „Neujahrskonzert“, „Sommernachtskonzert“ oder „Sommernachtsgala“ – außerdem auf zahlreiche Premieren freuen, wie etwa das Musiktheaterstück „Jolanthe und der Nussknacker“ aus der Volksoper oder „Le nozze di Figaro“ aus der Wiener Staatsoper. Wieder dabei: das „Wiener Prater Picknick“ mit den Wiener Symphonikern. Nach zweijähriger Corona-bedingter Pause feiert am 23. Dezember „Christmas in Vienna“ ein Comeback. Ende Mai geht das Finale des Klassik-Nachwuchspreises „Goldene Note“ über die Bühne.

Auch im neuen Programmjahr 2022/2023 präsentiert die ORF-TV-Kultur eine Vielzahl neuer Dokumentationen und Dokumentarfilme, darunter „kulturMontag“-Dokus wie „Adlmüller – Der König der Mode“ und Porträts außergewöhnlicher österreichischer Frauen wie Eugenie Schwarzwald, Renate Bertlmann und Luise Fleck. Jubiläen gefeiert werden u. a. zu Klaus Maria Brandauers 80. Geburtstag, zu Michael Heltaus 90er und zu 150 Jahre Wiener Weltausstellung. Gedacht wird des 50. Todestags von Ingeborg Bachmann.

„Weg damit –Die Kunst der Entsorgung“, „Kunst im KZ“ oder ein neues Porträt zum 100. Geburtstag von Oskar Werner präsentiert die Programmleiste „dokFilm“. Fortgesetzt werden u. a. die Reihen „Mein Bezirk“, „Weites Land“, „Orte der Kindheit“ oder „Der Geschmack Europas“.

Durch ganz Österreich reist im Sommer 2023 auch das erfolgreiche Kultformat „Liebesg’schichten und Heiratsachen“, das ab Juli auf dem bewährten Sendeplatz montags um 20.15 Uhr in ORF 2 in seine 27. Saison geht.

ORF 2 ist … Unterhaltung

Heimisches Brauchtum und Unterhaltungs-Highlights in Rot-Weiß-Rot – ORF 2 ist auch 2023 erste Wahl für Unterhaltung mit Haltung: Armin Assinger feiert im September 2022 sein 20-jähriges Jubiläum als Moderator der „Millionenshow“. Zum bereits neunten Mal präsentiert er (gemeinsam mit Barbara Karlich) Österreichs erfolgreichste Hauptabend-Show „9 Plätze – 9 Schätze“ am Nationalfeiertag. Und mit Silvia Schneider macht er auch 2023 „Urlaub in Rot-Weiß-Rot“ – in einer neuen Ausgabe des Erfolgs „Ein Sommer in Österreich“.

Nach zwei Jahren Corona-Pause soll am 16. Februar wieder der „Opernball“ stattfinden – umfassende ORF-Coverage inklusive. „Mr. Musical präsentiert …“ heißt es, wenn Alfons Haider in einer neuen Reihe die größten Musical-Erfolge Österreichs vorstellt. Ebenfalls neu: Die legendäre Sendung des Bayerischen Rundfunks „Kunst + Krempel“ ist ab Anfang 2023 in ORF 2 zu sehen. Die Dreharbeiten finden im Oktober im Stift Herzogenburg statt.

Musikalisch und österreichisch wird es wieder mit der „Großen Alpen-Radtour“, den „Wenn die Musi spielt – Winter- und Sommer-Open-Air“-Ausgaben, den „Starnächten“ am Neusiedler See, am Wörthersee und aus der Wachau mit dem Dream-Team Schöneberger/Sigl.

Gegartelt wird in ORF 2 auch 2023 – mit Karl Ploberger in „Natur im Garten“, mit „Die Gartenparty der Stars“ und „Das Paradies daheim“ sowie „Das Paradies in der Ferne“. Brauchtum und Musik vereinen u. a. wieder „Aufsteirern – Die Show der Volkskultur“, „Österreich vom Feinsten“, „Mei liabste Weis“ oder „Das Woodstock der Blasmusik“. Höchst erfolgreich und daher auch 2023 im Programm:

„Herrschaftszeiten! – Johann-Philipps Schlossbesuche“ und „Peter Rapp – Als wäre es gestern gewesen“.

ORF 2 ist … Film und Serie in Rot-Weiß-Rot

Ebenso gehören 2023 zahlreiche heimische fiktionale Signature-Produktionen zum unverwechselbaren Programmangebot von ORF 2: „Die Toten vom Bodensee“ sorgen ebenso weiterhin für Spannung wie „Die Toten von Salzburg“. Die international erfolgreiche Event-Reihe „Vienna Blood“ geht mit den Folgen VII, VIII und IX weiter. Der Austro-„Tatort“ öffnet am 2. Oktober das „Tor zur Hölle“. In einer Verfilmung von Bernhard Aichners Kult-Romanreihe gehen Jürgen Vogel und Laurence Rupp in „Broll + Baroni – Für immer tot“ als ungewöhnliches Ermittlerduo auf Spurensuche. Zu einem „Engel mit beschränkter Haftung“ wird Harald Krassnitzer nach einem Drehbuch von Uli Brée. Weiter geht es 2023 mit dem „Bergdoktor“, „Lena Lorenz“, „Zimmer mit Stall“ und der „Meine Mutter“-Reihe. Nicht fehlen dürfen und werden „Die Rosenheim-Cops“. Noch mehr Krimispannung bieten neue Episoden von „Nord bei Nordwest“, „Der Zürich-Krimi“, „Der Barcelona-Krimi“, „Der Irland-Krimi“ sowie „Ein Krimi aus Passau“. Mit Thomas Heinze erhält „Der Alte“ ein neues Gesicht.

Zu den wichtigsten fiktionalen ORF-Koproduktionen gehören die achtteilige Event-Serie „Der Schwarm“ nach dem Bestseller von Frank Schätzing (voraussichtlich im März 2023) und „Das Wunder von Kapstadt“ (November/Dezember 2022) über die von Christiaan Barnard durchgeführte erste Herztransplantation im Jahr 1967.

Hochkarätige Kinounterhaltung made in Austria bieten u. a. „Narziss und Goldmund“ von Stefan Ruzowitzky, die Komödie „Risiken und Nebenwirkungen“ mit u. a. Samuel Finzi und Pia Hierzegger sowie die von Philipp Stölzl inszenierte „Schachnovelle“ mit Oliver Masucci und Birgit Minichmayr.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at