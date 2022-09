ORF: Unhaltbare Vorwürfe gegen Moderatorin

„Im Zentrum“-Redaktion wehrt sich gegen Unterstellungen

Wien (OTS) - In den vergangenen Tagen sind in den Medien der Fellner-Gruppe unhaltbare Vorwürfe gegen die „Im Zentrum“-Redaktion und Moderatorin Claudia Reiterer veröffentlicht worden. Ebenfalls in der gestrigen ZiB2 im Live-Interview von Präsidentschaftskandidaten Tassilo Walentin. Der Kern der Vorwürfe: Es habe im Vorfeld der Diskussionssendung der Kandidaten für die Bundespräsidentenwahl Absprachen zwischen der Moderatorin und dem Stiftungsratsvorsitzenden Lothar Lockl zur gezielten Begünstigung von Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen gegeben.

Diese Vorwürfe sind falsch, ehrenrührig und ein Angriff auf die journalistische Unabhängigkeit der Redaktion und der Moderatorin. Selbstverständlich hat es keinerlei Absprachen gegeben.

Über Sendungsinhalte entscheidet ausschließlich die Redaktion in mehreren Redaktionskonferenzen – ohne Einflussnahme von außen. Gegen jeden Versuch, sich in die redaktionelle Unabhängigkeit einzumischen - egal von wem - würden wir uns lautstark wehren.

Der Redaktionsrat

Dieter Bornemann, Simone Leonhartsberger, Peter Daser, Margit Schuschou

Rückfragen & Kontakt:

Dieter Bornemann, M.A.

Vorsitzender des Redaktionsrates

Tel.: 01/87878/12 457