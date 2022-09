ORF III am Mittwoch: Neue Dokus „Heimat Österreich“ und „Landleben“, Premiere „Gesundheitsmythen: Herz“ in „treffpunkt medizin“

Außerdem: Nationalratssitzung live

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information überträgt am Mittwoch, dem 21. September 2022, die erste Sitzung des Nationalrats nach der Sommerpause. Debattiert werden u.a. sechs Volksbegehren, sowie Erleichterungen beim Zugang zur Rot-Weiß-Rot-Karte. Im Hauptabend steht zunächst die „Heimat Österreich“-Neuproduktion „Rund um die Tuxer Alpen“ und danach die neue „Landleben“-Ausgabe „Im Villgratental“ auf dem Programm. Nach einer weiteren „Landleben“-Produktion befasst sich „treffpunkt medizin“ mit „Gesundheitsmythen: Herz“.

Ab 9.05 Uhr überträgt ORF III die erste Sitzung des Nationalrats nach der Sommerpause, kommentiert von Anna Stahleder und Astrid Wibmer. Gleich sechs Volksbegehren beschäftigen das Plenum: Die Palette reicht von der Verhinderung der Lebendtier-Transporte bis hin zur verschärften Korruptionsbekämpfung. Beschlossen werden sollen weitere Erleichterungen beim Zugang zur Rot-Weiß-Rot-Karte sowie Kindergeld für ukrainische Vertriebene. Auf der Tagesordnung stehen auch Maßnahmen zur Verbesserung der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen infolge der Corona-Pandemie.

Den Hauptabend eröffnet die neue „Heimat Österreich“-Dokumentation „Rund um die Tuxer Alpen“ (20.15 Uhr). Das Seitental des Zillertal führt tief hinein in die alten Tiroler Traditionen. Dort zu leben und täglich zu arbeiten mag entbehrungsreich und ohne Komfort sein. Doch die Nähe zur Natur ist den ansässigen Menschen nicht zu nehmen – es ist die perfekte Gegenwelt zu modernen, urbanen Lebenswelten.

„Im Villgratental“ (21.05 Uhr), das zu den ursprünglichsten Natur-und Kulturlandschaften im Alpenraum zählt, sieht sich die anschließende „Landleben“-Neuproduktion um. Es ist ein nach wie vor bergbäuerlich geprägtes Hochtal, verbunden mit jahrhundertealten Traditionen und nachhaltiger Bewirtschaftung. Auf dem Peintnerhof in Innervillgraten züchtet etwa Familie Mair Zebu-Rinder. Jungbäuerin Stefanie Hoffmann hat im Herzen des Villgratentals das sogenannte dorf.ladele ins Leben gerufen.

Eine weitere „Landleben“-Ausgabe besucht danach „Villanders – Die Perle Südtirols“ (21.55 Uhr), wo die Uhren noch so ticken, wie der Berg es will. Birgit Mosser zeigt das beeindruckende Dorf in seinem gemeinschaftlichen Zusammenleben und stellt einige Artefakte dieser hochalpinen Region vor.

Im Spätabend befasst sich die „treffpunkt medizin“-Neuproduktion „Gesundheitsmythen: Herz“ (22.30 Uhr) mit dem wichtigsten menschlichen Organ und legt die gängigsten Mythen zum Thema in einem Zehn-Fragen-Check auf den Prüfstein. Abschließend beleuchtet ein weiterer Film des Medizinformats „Under Pressure: Bluthochdruck und Cholesterin“ (23.20 Uhr).

