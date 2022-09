Aus Liebe zur Region – 12 Jahre Regionaliätspreis!

Bereits zum 12. Mal zeichnete die BezirksRundSchau die Starkmacher und Local Heroes der Regionen mit dem Regionalitätspreis aus.

Regionalität soll aber nicht nur in Krisenzeiten im Fokus stehen. Initiativen wie der Regionalitätspreis sind so wichtig, denn es werden Projekte, Initiativen und Betriebe ausgezeichnet, die einen großen Beitrag dazu leisten Landeshauptmann Thomas Stelzer 1/2

Nur hier sehe ich wie viele coole regionale Firmen wir haben, Oberösterreich ist schon richtig geil! Walter Kreisel 2/2

Wien (OTS) - Egal ob außerordentliche Projekte, engagierte Unternehmen oder regionale Initiativen: Die BezirksRundSchau rückt gemeinsam mit Land OÖ, Sparkasse OÖ, Uni-Gruppe, ÖBB und ÖAMTC jene ins Rampenlicht, die sich um die Wertschöpfung und damit Lebensqualität in den Regionen verdient gemacht haben.

Die Sieger aus rund 160 Einreichungen wurden am 15. September 2022 in feierlichem Rahmen im Schloss Steyregg geehrt. Charmant führte Nina Kraft durch den Abend, und Kabarettist Benedikt Mitmannsgruber brachte mit einem Auszug aus seinem neuen Showprogramm die 180 Gäste herzhaft zum Lachen.

Auch die Partner des Regionalitätspreises genossen den Abend und hatten die ehrenvolle Aufgabe die Preise an die heurigen Sieger zu übergeben. Landeshauptmann Thomas Stelzer, Sparkassse OÖ-Vorstandsdirektor Herbert Walzhofer, Unimarkt-Eigentümer und Geschäftsführer Andreas Haider, ÖBB-Personenverkehr-Regionalmanagerin Eva Hackl und ÖAMTC-Landesdirektor Harald Großauer überreichten die Tröphäen und Urkunden in folgenden Kategorien:

Gastronomie : Landgasthof Grenzlos

: Landgasthof Grenzlos Dienstleistung und Handel : Fussl Modestraße

: Fussl Modestraße Industrie : Fill Future Lab

: Fill Future Lab Mobilität und Erneuerbare Energien : Neoom Group

: Neoom Group Vereine, Institutionen und Behörden : Verein Immanuel

: Verein Immanuel Tourismus : M&M Events

: M&M Events Land- und Forstwirtschaft : Biohof Geinberg

: Biohof Geinberg Handwerk und Gewerbe : Leinenweberei Vieböck

: Leinenweberei Vieböck Regional & Digital (Online-Voting): Tischlein deck dich

Außerdem wurde wie jedes Jahr wieder der Sonderpreis "OberösterreicherIn von Herzen" verliehen.

Dieses Jahr an die Schwertbergerin Anna Hackl. Unter minutenlangen Standing-Ovations nahm die 91-Jährige ihre Auszeichnung entgegen. Die emotionale Ehrung rührte auch im Publikum viele zu Tränen.

Seit rund 30 Jahren berichtet sie ehrenamtlich von ihren Erlebnissen im Jahr 1945, als ihre Familie zwei entflohene Häftlinge aus dem KZ Mauthausen versteckte. Sie ist immer noch nicht müde, Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen aus Österreich und anderen Ländern von der sogenannten „Mühlviertler Hasenjagd“ zu erzählen. Mit persönlichem Engagement setzt sie sich dafür ein, den Frieden in unserem Land zu bewahren. Sie ist lebendes Beispiel für Nächstenliebe und Zivilcourage und verdient deshalb die Würdigung als „Oberösterreicherin von Herzen“.

"Regionalitätspreis ist 1000 Gulden-Idee"

Landeshauptmann Thomas Stelzer dankte der BezirksRundSchau und Geschäftsführer Thomas Reiter sowie Chefredakteur Thomas Winkler dafür, die regionalen Unternehmen, Organisationen und Produkte Jahr für Jahr vor den Vorhang zu holen. Und dafür, dass die Aktion bereits vor zwölf Jahren gestartet wurde, als das Thema Regionalität noch nicht so stark in der öffentlichen Wahrnehmung angekommen war. Der Regionalitätspreis der BezirksRundSchau sei dementsprechend eine „1000 Gulden-Idee“.

"Regionalität soll aber nicht nur in Krisenzeiten im Fokus stehen. Initiativen wie der Regionalitätspreis sind so wichtig, denn es werden Projekte, Initiativen und Betriebe ausgezeichnet, die einen großen Beitrag dazu leisten," so Landeshauptmann Thomas Stelzer.

"Oberösterreich ist richtig geil"

Walter Kreisel – Gründer der Neoom Group – fand bei der Preisverleihung deutliche Worte: "Nur hier sehe ich wie viele coole regionale Firmen wir haben, Oberösterreich ist schon richtig geil!"

Rückfragen & Kontakt:

RegionalMedien Oberösterreich

Mag. Julia Watzinger

Marketingleitung

M +43/664/80 666 7848

jwatzinger @ bezirksrundschau.com

MeinBezirk.at