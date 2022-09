Adi Hirschal mit „Da stimmt was nicht“ am 30.9. im ORF RadioKulturhaus

Wien (OTS) - Der Schauspieler, Sänger, Entertainer und Intendant Adi Hirschal ist unter die Autoren gegangen: Am Freitag, den 30. September (19.30 Uhr) lädt er zu einer Lesung aus seiner Autobiografie mit Musik in den Großen Sendesaal des ORF RadioKulturhauses ein.

„In Innsbruck geboren, in Linz aufgewachsen, in und an Wien verlorengegangen", sagt Adi Hirschal augenzwinkernd über sich selbst. In seinem ersten Buch „Da stimmt was nicht“ lässt er das Publikum hinter die beruflichen und privaten Kulissen blicken, erzählt von den Höhen und Tiefen seiner Karriere, von Wagnissen seines Lebens. Der Eintritt zur Lesung mit Musik beträgt EUR 24,–; mit der ORF RadioKulturhaus-Karte ist der Bezug eines um 50 % ermäßigten Tickets möglich; Ö1 Club-Mitglieder erhalten 10 % Ermäßigung. Weitere Informationen zum Programm des ORF RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage radiokulturhaus.ORF.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377).

