Landstraße: „Das Dorf Festival“ von Freitag bis Sonntag

Wien (OTS/RK) - Der Kunst- und Kultur-Verein „Das Dorf“ (3., Obere Viaduktgasse 2) hat für seine nächste Veranstaltung ein buntes Programm zusammengestellt. Unter dem Titel „Das Dorf Festival“ werden am Freitag, 23. September, ab 18.00 Uhr, die Malereien-Schau „Positionen aus der Wildnis“ (Gemälde von Walter Wegger) und ab 19.00 Uhr Filme („Herbst in Bangkok“, u.a.) gezeigt. Am Samstag, 24. September, beginnen um 15.00 Uhr ein Zeichen-Kurs und ein Tanz-Kurs. Ab 18.00 Uhr musiziert die Band „Die faulen Kompromisse“ und ab 20.00 Uhr ertönen Soul- und Funk-Rhythmen vom Ensemble „Big John & The Vienna Soul Society“.

Eintritt gratis, Infos: Tel. 208 26 50 und E-Mail office@dasdorf.at

Für Sonntag, 25. September, ab 12.00 Uhr, hat sich der Blues-Musikus Erik Trauner (Leiter der „Mojo Blues Band“) angesagt und ab 14.00 Uhr erheben die Mitglieder der Vokalvereinigung „Jedweder Küchenchor“ ihre Stimmen. Ab 15.00 Uhr konzertiert die Combo „Michaela Rabitsch & Robert Pawlik Quartett“ (Jazz und Weltmusik). An allen Festtagen gelten die aktuellen Corona-Richtlinien.

Teils finden die künstlerischen Darbietungen im Vereinslokal und teils im öffentlichen Raum statt. Immer ist der Eintritt frei. Ergänzt wird das „Festival“ mit Projektionen (Samstag: Dämmerung), mit einem Garderobe-Tausch (Samstag und Sonntag: 15.00 bis 18.00 Uhr) und dem Spaziergang „Bäume in der Stadt“ (Sonntag: 16.00 Uhr). Zu den Unterstützern des Festes gehören der Bezirk, „Stadt Wien Kultur“, der Verein „KULT“ und andere Partner. Mehr Informationen und Reservierungen: Telefon 208 26 50 bzw. E-Mail office@dasdorf.at.

