Praxis kündigt Start der Umweltschutzkampagne #PowerYourPlanet an

Limassol, Zypern (ots/PRNewswire) - Auf der Grundlage seines Mottos „Power Your Payments" organisiert der Tech-Gigant im Rahmen seiner neuen #PowerYourPlanet-Kampagne eine Reihe von Veranstaltungen zur Erhaltung und zum Schutz der Umwelt.

Das Unternehmen ist fest davon überzeugt, dass es der Gemeinschaft, die es unterstützt, etwas zurückgeben muss. Aus diesem Grund wird Praxis Tech eine Reihe von Veranstaltungen zum Schutz der Umwelt koordinieren. In Zeiten, in denen sich der Klimawandel in alarmierendem Tempo beschleunigt, zeigen aktuelle Prognosen, dass sich unser Planet bis zum Jahr 2050 um 1,5 Grad Celsius erwärmen wird – schlichtweg katastrophal für unsere Umwelt. Aus diesem Grund hat Praxis beschlossen, Maßnahmen zu ergreifen.

Die Praxis ist der Ansicht, dass jetzt gehandelt werden muss, um die Auswirkungen des anthropogenen Handelns auf die Welt zu mildern. Nicht nur für uns, sondern für die kommenden Generationen. In einem ersten Schritt hat die Firma daher in ihrem gesamten Büro umfangreiche Recyclingmöglichkeiten eingerichtet, die sicherstellen, dass die über 100 Mitarbeiter ihren Abfall verantwortungsvoll entsorgen können.

In enger Zusammenarbeit mit einer Reihe von Umweltschutzbehörden und -organisationen wird Praxis monatliche Aktionen wie Strandsäuberung, Baumpflanzungen, Recycling und sogar #MeatlessMondays veranstalten und finanzieren, um seinen CO2-Fußabdruck zu verringern.

Trotz dieser großen Aktionen ist sich das Unternehmen darüber im Klaren, dass auch jeder Einzelne die Welt positiv verändern kann. Daher stattet das Unternehmen sein gesamtes Team mit Produkten aus, die jedem Einzelnen dabei helfen, seine Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren, und gibt den Mitarbeitern von Praxis die Möglichkeit, sich an #PowerYourPlanet zu beteiligen.

Der Gründer, Amit Klatchko, erklärte, dass „wir als großer Akteur in der Technologiebranche die Macht haben, tatsächlich etwas zu bewirken. Es wäre unverantwortlich von uns, dies nicht zu unserem eigenen Vorteil und zum Vorteil der kommenden Generationen zu nutzen. Wir haben das Unternehmen unter dem Motto ‚Power Your Payments' gegründet, aber wenn wir überleben wollen, ist es jetzt an der Zeit, dass die Mitarbeiter von Praxis und alle anderen ihren Beitrag zu ‚Power Your Planet' leisten."

Besuchen Sie Praxis Tech und erfahren Sie mehr über die Kampagne https://www.praxiscashier.com/

KONTAKT: Sophie Hannah Eliades, sophie.e @ praxiscashier.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1901737/Praxis_Power_your_planet.jpg

Rückfragen & Kontakt:

+357 99490229