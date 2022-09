3,025 Millionen sahen Begräbnis von Queen Elizabeth II im ORF

Bis zu 759.000 bei der neunstündigen Live-Übertragung in ORF 2

Wien (OTS) - Es war das erwartete (Fernseh-)Ereignis für die Geschichtsbücher: Insgesamt 3,025 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer (weitester Seherkreis) ließen sich gestern, am 19. September 2022, die ausführliche Berichterstattung zum Staatsbegräbnis von Queen Elizabeth II in ORF 2 und ORF III nicht entgehen, das sind 40 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren.

Die rund neunstündige Live-Berichterstattung in ORF 2 sahen bis zu 759.000 (erreicht um 13.30 Uhr), im Schnitt waren es (zwischen 14.20 und 18.30 Uhr) 585.000 bei 46 Prozent Marktanteil. Den ersten Teil der Übertragung (ab 9.10 Uhr) sahen im Schnitt 497.000 bei 55 Prozent Marktanteil.

Groß war dabei auch das Interesse bei den jüngeren Zuseherinnen und Zusehern mit 37 bzw. 34 Prozent Marktanteil (E-49 bzw. E-29 Jahre) am Vormittag und 31 bzw. 35 Prozent Marktanteil am Nachmittag.

Die Hauptabend-Sendung „Queen Elizabeth II – Die Welt nimmt Abschied“ mit den Highlights des Staatsbegräbnisses erreichte im Schnitt 720.000 bei 25 Prozent Marktanteil.

ORF-TV-News-Chefredakteur Matthias Schrom: „In kürzester Zeit eine neunstündige Live-Übertragung und eine Hauptabendsendung zu stemmen ist ein Kraftakt, der nur gelingen kann, wenn man das beste Team zur Verfügung hat. Mein Dank geht an alle, die gestern mitgeholfen haben, ein Stück Fernsehgeschichte zu schreiben.“

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at