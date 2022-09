Sportlandesrat Danninger empfing Triple-Sieger Hypo Niederösterreich

„Mit dieser Machtdemonstration hat sich Hypo Niederösterreich einmal mehr als Rekord- und Vorzeigeverein erwiesen“

St.Pölten (OTS) - In der Saison 2021/22 gewann Hypo Niederösterreich die zweite Auflage des WHA-Supercups, krönte sich zum 32-mal zum Cupsieger und holte den 44. Meistertitel. Dabei musste das Team in den 26 Spielen der WHA-Meisterliga sogar nur eine einzige Niederlage hinnehmen. Am gestrigen Montag empfing Sportlandesrat Jochen Danninger die Handballerinnen im SPORTZENTRUM Niederösterreich und gratulierte persönlich. „Mit dieser Machtdemonstration hat sich Hypo Niederösterreich einmal mehr als Rekord- und Vorzeigeverein erwiesen. Durch ihre großartigen Leistungen und beeindruckenden Erfolge sind die Spielerinnen außerdem wichtige Vorbilder für unsere Jüngsten und sie sorgen dafür, dass Handball und Niederösterreich ein unschlagbares Team bleiben“, zeigte sich Sportlandesrat Jochen Danninger stolz und überreichte den Triple-Gewinnerinnen als Anerkennung, in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, den Siegel-Glas-Teller des Landes Niederösterreich.

Gleich zu Beginn der Saison 2021/22 konnte Hypo Niederösterreich die zweite Auflage des WHA-Supercups mit einem souveränen 31:23-Sieg über WAT Atzgersdorf gewinnen. Im Mai folgte mit einem 24:17-Triumph über UHC Müllner Bau Stockerau im Finale der 32. ÖHB-Cup-Titel für die NÖ Handballerinnen. Am Ende der Saison gelang schließlich die Titelverteidigung. Nach dem 27:21-Auftakterfolg im ersten Spiel gewann Hypo Niederösterreich auch die zweite Partie der Best-of-Three Finalserie in der WHA-Meisterliga gegen WAT Atzgersdorf mit 34:23 und sicherte sich somit den 44. Meistertitel. Wie schon in der Saison 2020/21 durfte der Rekordverein daher über das Triple aus Supercup, ÖHB-Cup und Meisterschaft jubeln. „Ich wünsche allen Spielerinnen eine verletzungsfreie sowie erfolgreiche neue Saison und bin überzeugt, dass wir uns noch auf viele weitere blau-gelbe Erfolgsgeschichten freuen können. Ich bin mir sicher, dass sich Hypo Niederösterreich stets für seine harte Arbeit belohnen wird“, so Danninger.

