Welt-Alzheimertag: Fonds Soziales Wien mit „Demenzbus on tour“

Nicht vergessen: Der Bus tourt vom 21.9 bis 25.9 in Wien

Wien (OTS) - Am Welt-Alzheimertag startet der Fonds Soziales Wien (FSW) seine Veranstaltungsreihe „Demenzbus on tour“. Von Mittwoch, 21. bis Sonntag, 25. September 2022 ist der Bus in Wien unterwegs. Jeweils von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr wird zu den Themenschwerpunkten Gesundheit, Wohnen, Sicherheit, Kultur und Bewegung informiert. Zu Pflege- und Betreuungsangeboten beraten Mitarbeiter:innen des FSW-Kund:innenservice, seitens der Partnerorganisationen gibt es spannende Aktivitäten.

Zum Auftakt in Ottakring erklärt FSW-Geschäftsführerin Anita Bauer: „Wenn das Gedächtnis schwindet, wird das Leben zunehmend zur Herausforderung – für Betroffene ebenso wie für Angehörige. Wir wollen das Thema Demenz aus der Tabuzone holen und zeigen, dass Betroffene und Angehörige in allen Phasen auf würdevolle Begleitung und Betreuung zählen können.“

Vielfältiges Programm für alle Wiener:innen

Das vielfältige Programm abseits von Pflege- und Betreuungsangeboten richtet sich an alle Wiener:innen:

Interessierte Wiener:innen können sich am 22. September in der Per-Albin-Hansson-Siedlung über den Themenbereich Demenz und Wohnen informieren, am 23. September in Liesing mit Grätzlpolizist:innen sprechen, am 24. September im Belvedere Kunst und Kultur genießen oder sich am 25. September im Türkenschanzparkt mit ORF-Star Philipp Jelinek („Fit mit Philipp“) von ihrer sportlichen Seite zeigen.

Peter Willroider, Abteilungsleiter im Fachbereich Pflege und Betreuung im FSW und als Vertreter des Landes Wien in der nationalen Demenzstrategie tätig, betont: „Die Diagnose Demenz fordert nicht nur Betroffene, sondern auch Betreuer:innen und Angehörige. Sie müssen in ihrer Kommunikation auf die veränderte Wahrnehmung der Betroffenen eingehen. Auch das unmittelbare Lebensumfeld der Menschen sollte auf diese neuen Aufgaben vorbereitet sein: Polizei, Handel, Gemeinden und die unmittelbare Nachbarschaft können zu einem guten Leben mit Demenz beitragen.“

Mit dem „Demenzbus on tour“ will der Fonds Soziales Wien zur Entstigmatisierung und zur Aufklärung beitragen. Zum Abschlusstermin sind auch Gesundheits- und Sozialminister Johannes Rauch und der Wiener Stadtrat für Gesundheit, Soziales und Sport, Peter Hacker, angekündigt. Alle Termine finden Sie hier:https://www.fsw.at/demenzbus

Rückfragen & Kontakt:

Iraides Franz

Pressesprecherin Fonds Soziales Wien

Mobil: 0676 - 8289 20678

presse @ fsw.at