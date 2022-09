FH des BFI Wien launcht digitalen Studierendenausweis

Wien (OTS) - Als eine der ersten Hochschulen Österreichs setzt die FH mit der Einführung des digitalen Studierendenausweises einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Digitalisierung. Davon profitieren nicht nur die Student:innen, sondern auch die Umwelt.

Mit dem Start dieses Wintersemesters haben die Student:innen der Fachhochschule des BFI Wien die Möglichkeit, ihren Studierendenausweis auch in digitaler Form über die Studo-App abzurufen. Damit treibt die FH die Digitalisierung der Hochschule weiter voran und unterstreicht ihren Anspruch als „Wiens digitalste Hochschule“: Erst kürzlich wurde der FH des BFI Wien als erster Hochschule Wiens das FIBAA-Qualitätssiegel „Excellence in Digital Education” verliehen.

Zukunftsorientierte Hochschule: Digital und nachhaltig

Die Studo-App, welche allen Studierenden der Fachhochschule des BFI Wien auch in der Premium-Version kostenlos zur Verfügung gestellt wird, wurde von Studierenden für Studierende entwickelt und soll mit nützlichen Features wie Kalender, Mail-Zugang, Newsfeed und Chat die Organisation des Studiums erleichtern. Nun ist als neuester Service auch der persönliche Studierendenausweis in der Studo-App hinterlegt und aktualisiert sich ganz automatisch, solange die Student:innen an der Hochschule inskribiert sind. Die analogen Studierendenausweise behalten bis auf weiteres ihre Gültigkeit. Die FH des BFI Wien zählt zu den ersten Hochschulen in Österreich mit diesem Angebot und stellt somit ihre Vorreiterrolle als innovative Hochschule an der Schnittstelle von Digitalisierung und Wirtschaft erneut unter Beweis.

„ Für uns als Fachhochschule sind Zukunftsthemen wie Digitalisierung und Nachhaltigkeit wichtige Eckpfeiler unserer Unternehmensstrategie. Mit der Einführung der digitalen Alternative zur klassischen Plastikkarte setzen wir eine weitere wichtige Maßnahme, die den hohen Stellenwert von Digitalisierung und Nachhaltigkeit im strategischen und operativen Wirken der FH unterstreicht. So wollen wir unsere Studierenden nicht nur bestmöglich in ihrem Studienalltag unterstützen, sondern auch gemeinsam unsere Zukunft verantwortungsvoll mitgestalten “, so Eva Schiessl-Foggensteiner, Geschäftsführerin der Fachhochschule des BFI Wien.

Über die Fachhochschule des BFI Wien

Die Hochschule mit starker internationaler Ausrichtung bietet mit zehn Bachelor- und sechs Master-Studiengängen – darunter zwei Bachelor- und zwei Masterprogramme auf Englisch – ein umfassendes praxisorientiertes, wirtschaftswissenschaftliches Studienangebot mit Schwerpunkt Wirtschaft, Management und Finance. Rund zwei Drittel der ca. 2.500 Studierenden absolvieren ihr Studium berufsbegleitend. Extra zugeschnittene Lehrveranstaltungen mit an eine Berufstätigkeit angepassten Lehrveranstaltungszeiten sowie Blended Learning-Angebote ermöglichen auch Berufstätigen ein Studium auf höchstem akademischem Niveau.

Anfang des Jahres erhielt die FH des BFI Wien als erste Hochschule Wiens das FIBAA-Qualitätssiegel „Excellence in Digital Education”. Weiters ist sie seit 2017 Mitglied des UN Global Compact und unterstützt mit ihrem Handeln die Sustainable Development Goals der UN, zählt zu den Gründungsmitgliedern des Bündnis Nachhaltige Hochschulen und wurde im Juni 2022 von dem Bundesministerium für Klimaschutz und dem Bundesministerium für Bildung mit zwei Sustainability Awards ausgezeichnet.

