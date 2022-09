Totschnig: Vorzeitige Vorstands-Übergabe bei Bundesforsten ermöglicht nahtlose Staffelübergabe

Rudolf Freidhager übergibt bereits mit November an Andreas Gruber – Bundesforste sind beim Kampf gegen Ausbau-Stopp von Biomasse wichtiger Partner

Wien (OTS) - Im Juli wurde Andreas Gruber einstimmig als Vorstand der Österreichischen Bundesforste gewählt. Nun kommt es zu einer vorzeitigen Staffelübergabe. Auf eigenen Wunsch des bisherigen Vorstands Rudolf Freidhager erfolgt die Übergabe nicht erst mit Jänner 2023, sondern bereits mit November 2022. „Mit diesem Schritt ermöglicht Rudolf Freidhager seinem designierten Nachfolger, bereits das kommende Geschäftsjahr zu planen und kann damit auch etwas früher seinen verdienten Ruhestand antreten. Ich möchte mich noch einmal für seinen jahrelangen Einsatz für die Natur-Schätze unseres Landes herzlich bedanken. Die Bundesforste werden mit der Doppelspitze durch Andreas Gruber und Georg Schöppl in besten Händen sein. Auf weitere gute Zusammenarbeit“, betont Bundesminister Norbert Totschnig.

„Die Bundesforste sind ein Vorreiter und verlässlicher Partner im Bereich der Klimawandelanpassung heimischer Waldbestände. Pflegenutzungen sind dabei von besonderer Bedeutung. Es geht aber vor allem auch darum, anfallende Biomasse entsprechend regional vermarkten zu können. Gerade in Zeiten der Energie- und Klimakrise ist es entscheidend, dass wir den nachwachsenden Rohstoff Holz und Biomasse auch als erneuerbare Energiequellen nützen, um von fossilen Importen unabhängiger zu werden. Dass in Brüssel derzeit Vorschläge diskutiert werden, die den Biomasse-Ausbau stoppen, ist unverständlich. Atomkraftwerke bekommen ein grünes Mascherl, Kohlekraftwerke werden wieder aktiviert, aber nachhaltige Biomasse soll nicht mehr als erneuerbare Energie anerkannt und der Ausbau gestoppt werden – das passt nicht zusammen. Ich werde mich daher in Abstimmung mit der zuständigen Energieministerin Leonore Gewessler auf EU-Ebene für eine vernünftige Rechtsgrundlage einsetzen, die der Erreichung der Klimaziele und der nachhaltigen Waldbewirtschaftung Rechnung trägt“, so Totschnig abschließend.

