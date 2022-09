Grüne Wien/Otero Garcia: Wienweites Verbot von Heizstrahlern für Außenheizungen notwendig

Wien (OTS) - Die Grünen Wien fordern ein Verbot von Heizstrahlern für Außenheizungen in ganz Wien. „Unnötige Verschwendung von Energie ist in Zeiten der Klimakrise und immens gestiegenen Energiepreisen schlichtweg ein Irrsinn. Heizstrahler für Außenheizungen, die von manchen Gastronomiebetrieben sogar im Sommer angeschalten sind, gehören zu diesen unnötigen Energieverschwendern“, so die Umweltsprecherin der Grünen Wien, Huem Otero Garcia.

Auf Initiative der Grünen Wien wurde 2017 über das Gebrauchsabgabengesetz eine Abgabe für strombetriebene Heizstrahler eingeführt, die Abgabe ist sozusagen eine "Ökosteuer", die die Verwendung solcher Außenheizungen hintanhalten soll. Leider werden die Außenheizungen in Wien aber weiterhin in großem Maße eingesetzt. „Ein komplettes Verbot aller Außenheizungen ist notwendig“, so Otero Garcia.

