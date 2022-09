A1 CEV BeachVolley Nations Cup ist Europas Event of the Year!

Wien (OTS) - Wien. Fantastische Auszeichnung für den A1 CEV BeachVolley Nations Cup, der in diesem Sommer knapp 30.000 Fans in seinen Bann zog! Bei der glamourösen Volleyball Gala des europäischen Verbands CEV in Brüssel wurde Veranstalter Hannes Jagerhofer auf die große Bühne gebeten, um unter dem Riesenapplaus des Who-is-Who der Branche die Trophäe für den CEV Award of the Year entgegenzunehmen.

Weltverbands-Präsident erster Gratulant

Das Wiener Spektakel setzte sich dabei gegen eine Masse großer Veranstaltungen – ob im Freien oder Indoor wie etwa die Champions League Super Finals – durch und zementierte damit seine Ausnahmestellung in der Welt des Beachvolleyballs. Das unterstrich das überschwängliche Lob, das Jagerhofer von CEV Präsident Aleksandar Boričić erntete. Auch Ary Graça, Präsident des Weltverbands FIVB und Ehrengast des Abends, reihte sich in die Schar der Gratulanten ein.

CEV ehrt “Beachvolleyball Mekka Wien”

Im offiziellen CEV-Statement ist vom “Beachvolleyball Mekka” Wien die Rede, das auch aufgrund der sich Jahr für Jahr wiederholenden Erfolge den Award “hochverdient” zugesprochen bekommen habe. “Diese Auszeichnung”, so Hannes Jagerhofer, “bedeutet einen weiteren Meilenstein in der Geschichte unserer Veranstaltungen. Mein Team und ich freuen uns sehr darüber, nehmen den Preis aber auch als Ansporn, weiterhin alles zu unternehmen, den Sport, das Event und natürlich uns weiter zu entwickeln.”

Es war übrigens eine weitere Auszeichnung für Wien nach dem Austrian Event Award 2021 sowie anderen. Und bereits im kommenden Jahr kommt auf die Hauptstadt das nächste Beach-Highlight zu – Näheres dazu in Kürze.

