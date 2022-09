„Servus um 2“ – Das neue Nachmittagsmagazin bei ServusTV

Themen, die bewegen. Live-Gespräche. Besonders nah am Menschen. Ab Montag, den 03.10.2022, täglich ab 14:00 Uhr, live bei ServusTV.

Salzburg/Wals (OTS) - Ab Montag, den 03.10.2022 startet ServusTV mit „Servus um 2“ ein neues Nachmittagsmagazin. Von Montag bis Freitag erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer täglich von 14:00 Uhr bis 15:00 Uhr eine Stunde voller aktueller Themen aus Österreich, Reportagen und Portraits sowie nützlicher Verbraucher- und Gesundheitstipps. Abgerundet wird die Live-Sendung durch Studiogespräche mit Expertinnen und Experten sowie Studiogästen, die ihrerseits vertiefende Einblicke in einzelne Themenfelder geben.

Moderiert wird das neue Nachmittagsmagazin „Servus um 2“ abwechselnd von Gerald Schober und Alexander Schweitzer, die sich beide sehr auf diese Premiere bei ServusTV freuen. „Wir zeigen, was Österreich derzeit bewegt. Unsere Reporter melden sich von aktuellen Ereignissen aus ganz Österreich, vom Hochwasser in Salzburg, vom Murenabgang in Tirol oder vom Waldbrand in Niederösterreich. Dabei geht es uns nicht nur um die reine Information, wir wollen die Dinge auch einordnen. Zeigen, warum sie sind, wie sie sind und erläutern, warum etwas passiert. So etwas gibt es zu dieser Zeit im österreichischen Fernsehen noch nicht“, gibt Gerald Schober einen ersten Ausblick.

„Unser Anspruch ist es, besonders nah am Menschen zu sein und unsere Zuschauerinnen und Zuschauer unterhaltsam und informativ in gewohnt bester Qualität und ansprechender inhaltlicher Aufbereitung durch den frühen Nachmittag zu begleiten“, ergänzt Alexander Schweitzer.

„Servus um 2“ ist nach „Servus am Abend“ das zweite Bundesländermagazin des Salzburger Privatsenders. „Servus am Abend“ verzeichnet seit Sendestart im Jahr 2016 ein kontinuierlich starkes Wachstum und erzielt im aktuellen Jahr einen durchschnittlichen Marktanteil von knapp 7 Prozent bei den Erwachsenen ab 12 Jahren. Zudem liegt die Durchschnittsreichweite im gleichen Segment bei knapp 100.000 Zuschauerinnen und Zuschauern pro Sendung.

Weitere Infos und Bilder finden Sie hier: „Servus um 2" – Das neue Nachmittagsmagazin bei ServusTV

