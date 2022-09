Harald Fuchs neuer Geschäftsführer Finanzen der B&C Industrieholding

Wien (OTS) - Harald Fuchs (42) ist mit 19. September 2022 Geschäftsführer Finanzen der B&C Industrieholding GmbH und damit Mitglied des Management-Teams der B&C-Gruppe. Die B&C-Gruppe hält unter anderem Mehrheitsbeteiligungen an den österreichischen Industrieunternehmen AMAG Austria Metall AG, Lenzing AG und Semperit AG Holding. Weiters ist die Gruppe über die B&C Innovation Investments an mehreren Wachstumsunternehmen im Technologiebereich beteiligt.

Als Geschäftsführer Finanzen der B&C Industrieholding GmbH verantwortet der promovierte Betriebswirt, MBA, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Harald Fuchs die Bereiche Finanzierung, Rechnungswesen, Controlling und Steuern der B&C Industrieholding und bringt seine Finanzexpertise im Beteiligungsmanagement ein. Fuchs übernimmt die Finanzagenden in der Management-Holding der B&C und entlastet damit Markus Fürst, der sich als Mitglied des Geschäftsleitungsteam der B&C-Gruppe auf die Betreuung ihrer Kernbeteiligungen fokussieren wird. Patrick Lackenbucher bleibt für den Geschäftsbereich Finanzen der gesamten B&C-Gruppe verantwortlich.

Der aus Oberösterreich stammende Harald Fuchs ist ein ausgewiesener Finanzexperte aus dem industriellen Umfeld. Fuchs startete seine Karriere in den Bereichen Advisory und Audit bei den Wirtschaftsprüfungsgesellschaften Deloitte und KPMG. Seit 2011 war er in mehreren führenden Funktionen der B&C-Kernbeteiligung Lenzing AG tätig, unter anderem als Leiter Accounting & Tax sowie als Geschäftsführer Finanzen und Eigentümervertreter von österreichischen, deutschen und brasilianischen Lenzing-Beteiligungsunternehmen. Fuchs lehrt nebenberuflich an der Fachhochschule Oberösterreich, der LIMAK Austrian Business School und an der Università di Trieste.

Fuchs über seine neue Aufgabe in der Management-Holding der B&C-Gruppe: „Die aktuellen Herausforderungen sind sehr vielfältig. Die B&C ist ein stabiler Partner für ihre Beteiligungen und hält diese unter langfristigen strategischen Gesichtspunkten. Gemeinsam mit dem B&C-Team möchte ich zur Professionalisierung des Beteiligungsmanagements und auch zur weiteren Entwicklung der B&C-Gruppe beitragen.“

Erich Hampel, Stiftungsvorstand der B&C Privatstiftung: „Mit der Bestellung von Harald Fuchs als Geschäftsführer Finanzen stärken wir das Geschäftsführungs-Team der B&C-Gruppe und können damit auch den Fokus noch stärker auf das Beteiligungsmanagement auf Geschäftsführungsebene legen. Fuchs gilt als ausgewiesener Finanzexperte und bringt insbesondere Erfahrungen aus dem industriellen Umfeld von Konzernseite mit. Aufgrund unserer bisherigen Zusammenarbeit ist er auch mit der B&C-Gruppe bestens vertraut und damit ist auch ein nahtloser Übergang gewährleistet.“

Über die B&C-Gruppe

Die B&C Privatstiftung (www.bcprivatstiftung.at) ist eine unabhängige Stiftung, die seit ihrer Gründung im Dezember 2000 das Ziel der Förderung des österreichischen Unternehmertums und des Wirtschaftsstandortes Österreich verfolgt. Über ihre Holdinggesellschaften (www.bcindustrieholding.at) nimmt die B&C die Aufgaben einer stabilen Kernaktionärin in österreichischen Industrieunternehmen wahr. Sie übt ihre Aktionärsrechte im Interesse des jeweiligen Unternehmens aus und gibt den Unternehmen damit langfristige Planungssicherheit und eine stabile Eigentümerstruktur. Die B&C-Gruppe hält derzeit 50 % plus 2 Aktien an der Lenzing AG, 54,2 % an der Semperit AG Holding und 52,7 % an der AMAG Austria Metall AG. Im Jahr 2021 erzielten diese börsennotierten Unternehmen mit insgesamt rund 16.000 Beschäftigten einen konsolidierten Umsatz von 4.636 Mio. Euro. Weiters hält die B&C eine Minderheitsbeteiligung an der VAMED AG in Höhe von 10 % und an Scope Ratings AG, der einzigen europäischen Ratingagentur. Mit der B&C Innovation Investments investiert die B&C-Gruppe seit 2016 in Technologie- Wachstumsunternehmen und hält in diesem Segment aktuell Beteiligungen an den Unternehmen TTTech, Frequentis, Flightkeys, contextflow, TriLite, Kinexon, Citrine, klarx , Kreatize und Awake Mobility sowie an einem österreichischen Start-up-Fonds. Die B&C Privatstiftung fördert den Wirtschafts- und Unternehmensstandort Österreich durch zahlreiche Projekte und Initiativen, die zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Österreich beitragen. Dazu zählen u. a. der Houskapreis (www.houskapreis.at), Stiftungsprofessuren, der Wiener Unternehmensrechtstag, die Initiative für Innovations- und Standortforschung eXplore! und die MEGA Bildungsstiftung (www.megabildung.at).

Rückfragen & Kontakt:

Christiane Fuchs-Robetin

PR-Managerin

T: +43 1 53101-314

E: c.fuchs-robetin @ bcholding.at