SPÖ-Frauen gratulieren Frauenring-Vorsitzender zur Wiederwahl

Holzleitner: „Mit Klaudia Frieben wurde eine starke Stimme für die Frauen wiedergewählt“

Wien (OTS/SK) - Anlässlich der Wiederwahl zur Vorsitzenden der größten Dachorganisation österreichischer Frauenvereine gratuliert SPÖ-Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner Klaudia Frieben. „Mit Klaudia Frieben wurde eine starke Stimme für die Frauen wiedergewählt“, so Holzleitner. Die Arbeit des Frauenrings ist in den letzten Jahren immer wichtiger geworden, insbesondere, weil Frauen immens unter Druck gekommen sind. „Der Frauenring hat regelmäßig mit Aktionen und Öffentlichkeitsarbeit auf die dramatische Situation der Frauen in Zeiten der Krise aufmerksam gemacht“, so die SPÖ-Frauenvorsitzende. ****

Klaudia Frieben und das Vorstandsteam des Frauenrings bleiben wichtige Mitstreiter*innen für eine Aufstockung des Budgets für Frauen. „Opferschutz- und Frauenorganisationen brauchen dringend eine langfristige und abgesicherte Grundfinanzierung, um ihren gesellschaftspolitischen Auftrag bewältigen zu können“, so Holzleitner. In diesem Zusammenhang wiederholt Holzleitner die Forderung des Frauenrings nach 228 Millionen Euro und 3.000 Beschäftigten mehr für den Gewaltschutz in Österreich. (Schluss) rm/bj

