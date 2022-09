argeAWV.at-KASSER und RIEDL übergeben neues VWM-Grünbuch an Ministerin GEWESSLER und Minister TOTSCHNIG

Bei den Gemeindebund Sommergespräche in Altaussee übergeben KASSER und RIEDL das neu erschiene Grünbuch II der Initiative Verantwortungsvolles Wertstoffmanagement

Die Leser werden die Kapitel über die Zukunftsfähigkeit der Abfallwirtschaft interessieren, die Analysen der Sekundärrohstoff- u. Wertstoffentwicklung, die Recyclingfähigkeit von Seltenen Erden; wohin steuern wir vor dem Hintergrund von neuen Knappheiten, teurer Energie und der aktuell geänderten Rolle der thermischen Abfallverwertung, Digitalisierung, E-Mobilität und Resilienz in Zeiten multipler Krisen? KASSER 1/4

Die Abfallwirtschaftsverbände und die bäuerlichen Kompostierbetriebe arbeiten seit vielen Jahren erfolgreich zusammen. Die Kompostierung der biogenen Abfälle ist ein wichtiger Beitrag zu einer geordneten Kreislaufwirtschaft. Der gewonnene Kompost wird in Zeiten stark steigender Kunstdüngerpreise in der Landwirtschaft umso mehr geschätzt TOTSCHNIG 2/4

In diesem abfallwirtschaftlichen Standardwerk können alle neuen Bürgermeister, Gemeindefunktionäre und Verbändevertreter das komplexe Thema Mülltrennung, Abfall- und Kreislaufwirtschaft nachvollziehen. Die Verwertungstechniken in der Industrie sowie die Kooperationen mit der Entsorgungswirtschaft werden eingehend vorgestellt RIEDL 3/4

Das aktuelle Grünbuch präsentiert wie Kommunen und Abfallwirtschaftsverbände ihren wichtigen Aufgaben der Abfallbewirtschaftung im Sinne des Umwelt- und Klimaschutzes nachkommen. Es freut mich, dass gerade im Bereich der Abfallbewirtschaftung der Fokus immer stärker auf Kreislaufwirtschaft ausgerichtet wird GEWESSLER 4/4

Wien (OTS) - Anlässlich der Gemeindebund Sommergespräche in Altaussee übergibt LAbg. Bgm. Anton KASSER, Präsident der ARGE österreichischer Abfallwirtschaftsverbände (aergeAWV.at) gemeinsam mit dem Gemeindebund-Präsidenten Bgm. Alfred RIEDL das neu erschiene Grünbuch II der Initiative Verantwortungsvolles Wertstoffmanagement an die Minister*innen GEWESSLER und TOTSCHNIG.

„In der zweiten Auflage des VWM-Grünbuchs, Handbuch für die österreichische Abfallwirtschaft, stellt die argeAWV.at die alltäglichen Leistungen der Kommunen und Abfallverbände gemeinsam mit ihren Partnern aus der Wirtschaft anschaulich dar. Auf 420 Seiten werden neben den theoretischen wissenschaftlichen Grundlagen die rechtlichen Aspekte sowie die Struktur der österreichischen Abfallwirtschaft beschrieben. Es zeigt aber auch, warum trotz einer Pandemie die Abfallsammlung und das Recycling weiterhin funktioniert hat und funktioniert.“ so Präs. KASSER.

Präs. RIEDL meint dazu: „ In diesem abfallwirtschaftlichen Standardwerk können alle neuen Bürgermeister, Gemeindefunktionäre und Verbändevertreter das komplexe Thema Mülltrennung, Abfall- und Kreislaufwirtschaft nachvollziehen. Die Verwertungstechniken in der Industrie sowie die Kooperationen mit der Entsorgungswirtschaft werden eingehend vorgestellt .“

Ministerin Leonore GEWESSLER: „ Das aktuelle Grünbuch präsentiert wie Kommunen und Abfallwirtschaftsverbände ihren wichtigen Aufgaben der Abfallbewirtschaftung im Sinne des Umwelt- und Klimaschutzes nachkommen. Es freut mich, dass gerade im Bereich der Abfallbewirtschaftung der Fokus immer stärker auf Kreislaufwirtschaft ausgerichtet wird .“

Minister Norbert TOTSCHNIG: „ Die Abfallwirtschaftsverbände und die bäuerlichen Kompostierbetriebe arbeiten seit vielen Jahren erfolgreich zusammen. Die Kompostierung der biogenen Abfälle ist ein wichtiger Beitrag zu einer geordneten Kreislaufwirtschaft. Der gewonnene Kompost wird in Zeiten stark steigender Kunstdüngerpreise in der Landwirtschaft umso mehr geschätzt .“

KASSER: „ Die Leser werden die Kapitel über die Zukunftsfähigkeit der Abfallwirtschaft interessieren, die Analysen der Sekundärrohstoff- u. Wertstoffentwicklung, die Recyclingfähigkeit von Seltenen Erden; wohin steuern wir vor dem Hintergrund von neuen Knappheiten, teurer Energie und der aktuell geänderten Rolle der thermischen Abfallverwertung, Digitalisierung, E-Mobilität und Resilienz in Zeiten multipler Krisen? “

Die Plattform „Verantwortungsvolles Wertstoffmanagement“ hat die argeAWV.at schon 2012 gegründet, um gemeinsam mit den Partnern der Abfallwirtschaftsverbände aus der Entsorgungswirtschaft und der Recyclingindustrie über Kreislaufwirtschaft zu sprechen und die Zusammenarbeit weiter zu optimieren.

„Wir werden uns in den Gremien der Gemeinden und ihrer Abfallwirtschaftsverbände auch der Energiekrise und der Inflation stellen und praktikable Lösungen im Sinne des Bürgers und einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft finden und umsetzen,“ so KASSER vorausschauend.

Kurz -Info zum neuen GRÜNBUCH II der Abfallwirtschaft :

Die ARGE Österreichische Abfallwirtschaft hat im Rahmen ihrer Initiative VWM (Verantwortungsvolles Wertstoff-Management) ein GRÜNBUCH als „Handbuch für die Österreichische Abfallwirtschaft“ herausgebracht. Auf gut 420 Seiten und in 15 Kapiteln wurde von insgesamt 35 Teil-Autoren ein „Standardwerk“ für verantwortungsvolles Wertstoff-Management und Daseinsvorsorge geschaffen. Es beschäftigt sich u.a. mit den Themen

+ DASEINSVORSORGE - Abfallwirtschaft als öffentliche Aufgabe?!

+ JETZT UMDENKEN - Abfallvermeidung und Ressourcenschonung im Lichte der Forderungen nach Veränderung unseres Gesellschafts- und Wirtschaftssystems

+ BEVOR ES ZU HEISS WIRD -Klimarelevanz der Abfallwirtschaft

+ DIE WISSENSCHAFT DIE WISSEN SCHAFFT - Abfallwirtschaftliche Forschung in Österreich

+ ZUSAMMENARBEIT IST ALLES - 15.000 Arbeitsplätze schaffen 1.3 Mio Euro Wertschöpfung – so funktioniert die österreichische kommunale Abfallwirtschaft

+ WAS DIE MENSCHEN SCHÄTZEN - Auf die öffentliche Abfallwirtschaft ist Verlass

+ VERMEIDUNG STATT DEPONIERUNG - Die österreichische Abfallbewirtschaftung – ein Erfolgsmodell!

+ ES MUSS IN DIE HIRNE REIN - Bewusstseinsbildung für Abfallvermeidung in Österreich

+ WAS SAMMELN, WIE VERWERTEN? Recylcingziele 2035 – Vision für die österreichische Abfallwirtschaft

+ GETRENNT MARSCHIEREN, GEMEINSAM HANDELN - Kommunale Abfallwirtschaft in Österreich

+ STELLENWERT DER PRIVATEN ABFALLWIRTSCHAFT - Wirtschaftsmotor und Beschäftigungswachstum

+ DIE TURBOS DER ABFALLWIRTSCHAFT - Branchen: Re-Use/Re-Vital, Verpackungs-Sammelsysteme, Elektro-Altgeräte Sammelsysteme, Planer und Rechtsanwälte, Sammlung/Transport, Biomüll, Holz, Schrott-EAGs-Metall, Textil, Papier, Glas, Abfallbehandlung, Biologische Anlagen, Behälter, Fahrzeuge

+ CLEVER SAMMELN -Digitalisierung der Abfallwirtschaft

+ NERVEN SPAREN, NACHHALTIG BAHN FAHREN -Gebündelte Kompetenz im Bereich Abfallwirtschaft und Logistik

+ RESILIENZ ALS LEHRE AUS CORONA -Abfallwirtschaft und COVID -19

+ IM KREIS DENKEN UND GENAU DESHALB ZUM ZIEL KOMMEN -„Am Weg zur Kreislaufwirtschaft –Wie kann sich die kommunale AW weiterentwickeln?“

+ STÄRKEN SCHWÄCHEN CHANCEN RISKEN - SWOT-Analyse

+ WERTSTOFFE VERANTWORTUNGSVOLL MANAGEN! -Zusammenfassung und Forderungen

+ Who is Who – Die Abfallwirtschaft in Personen, Instutionen und Adressen

Es soll allen Politikern, Experten, Beamten, Partnern, letztlich allen Betroffenen und Nutznießern der Abfallwirtschaft eine nützliche Informationsquelle und Orientierungshilfe sein.

Ein besonderes „Zuckerl“ des GRÜNBUCHs besteht in einem ausführlichen WHO is WHO der Österreichischen Abfallwirtschaft mit allen Führungskräften und Opinion Leadern dieser Branche.

Es wird bald auf der Homepage http://www.argeawv.at/ zum Download bereit stehen und als Druckwerk an ausgewählte Partner der Abfallwirtschaft übergeben werden. Mit dem Thema beschäftigte Journalisten können auch gerne ein Print-Exemplar für sich anfordern. Für die ersten 100 Ansuchen aus der Bevölkerung an hans.mayr@argeabfallverband.at gibt es je ein GRÜNBUCH gratis!

Über die Initiative Verantwortungsvolles Wertstoffmanagement

Die Initiative Verantwortungsvolles Wertstoffmanagement wurde als Plattform zum Informations- und Erfahrungsaustausch für alle an der öffentlichen Abfallwirtschaft Interessierten ins Leben gerufen, um gemeinsame Ziele für die Kreislaufwirtschaft zu erarbeiten und Projekte umzusetzen. Die kommunalen Interessensverbände Städtebund und Gemeindebund, der Verband Österreichsicher Entsorgungsbetriebe, die Ingenieurkammer und die Interessensgemeinschaft Energieautarkie sind ebenso Teilnehmer wie em. Univ.Prof. Dr.Gehard Vogel oder Greenpeace Österreich, das Klimaschutzministerium, die Arbeiterkammer oder Vertreter der Sammelsysteme der Wirtschaft.

(VWM-Handbuch 1. Auflage 2014(2016

Deutsch: https://www.ots.at/redirect/argeawv

Englisch: https://www.ots.at/redirect/argeawv1

Rückfragen & Kontakt:

ARGE österreichischer Abfallwirtschaftsverbände

info @ argeawv.at

www.argeawv.at



ARGE Präsident LAbg. Bgm. Anton Kasser

Tel.: +43 664 231 98 15

E-Mail: anton.kasser @ argeawv.at



ARGE- Bundeskoordinator Dr. Johann Mayr

Tel.: +43 664 3909720

E-Mail: hans.mayr @ argeawv.at



Stadiongasse 6-8/8

1010 Wien

www.argeawv.at



ARGE-facebook: https://www.facebook.com/argeabfallverband.at/?pnref=lhc

ZVR: 125088441