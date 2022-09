Sam Mantle wurde zum CEO der Lingaro Group ernannt, zu der Lingaro, eBusiness Institute und ORBA gehören

Warschau, Polen (ots/PRNewswire) - Die Lingaro Group ist ein globales Technologieunternehmen mit branchenführenden Kompetenzen in den Bereichen Daten, Analytik, digitale Transformation, E-Commerce und digitales Marketing. Lingaro wurde kürzlich von Gartner im Rahmen des Gartner Peer Insights Voice of the Customer Report 2022 als Strong Performer in der Kategorie Daten- und Analysedienstleister ausgezeichnet.

Mantle begann seine Karriere als CEO der Lingaro Group am 12. September 2022 und bringt mehr als 25 Jahre praktische Erfahrung im Technologiesektor mit, in denen er sowohl als Verbraucher als auch als Anbieter komplexer IT-Dienstleistungen große Programme vorantrieb, Partnerschaften aufbaute und große Teams und Geschäftseinheiten leitete. Mantle sagte: „Lingaro hat eine starke Marke, Fähigkeiten, ein Team und ein Ziel. Es ist ein großes Privileg, einem solchen Team anzugehören. Lingaro liefert innovative und preisgekrönte Lösungen für große globale Unternehmen. Es gibt heute eine wunderbare Grundlage und einen wunderbaren Geist, und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit meinen neuen Kollegen, um in den kommenden Monaten und Jahren das volle Potenzial für alle Kunden und Mitarbeiter von Lingaro auszuschöpfen."

Mantle kommt von Luxoft, wo er über fünf Jahre lang die Geschäftseinheit Digital Engineering and Diversified Industries leitete. Während seiner Zeit bei Luxoft baute Mantle das Geschäft in einer Vielzahl von Branchen aus, darunter Einzelhandel und Konsumgüter, Telekommunikation und Medien, Gesundheitswesen und Biowissenschaften, Energie, Fertigung, Reise und Gastgewerbe.

Bevor er zu Luxoft kam, war Sam über ein Jahrzehnt bei Novartis in zunehmend leitenden Positionen im Bereich Technologie und als Chief Information Officer tätig. In dieser Zeit leitete er zahlreiche Technologieimplementierungen, Umstrukturierungen und Organisationen in Europa, Asien, Lateinamerika und den USA. Sam ist britischer Staatsbürger mit Wohnsitz in Basel, Schweiz, und hat einen Master-Abschluss (MEng) in Luft- und Raumfahrttechnik der Universität Bristol, Großbritannien und der Paul-Sabatier-Universität in Toulouse, Frankreich.

Mantle tritt die Nachfolge von Sebastian Stygar und Tomasz Rogucki, den Mitbegründern der Lingaro-Gruppe, an. Stygar sagte: „Sam ist eine außergewöhnliche Führungspersönlichkeit. Er ist auch eine Führungspersönlichkeit, die die Bedeutung von Vielfalt und Integration versteht, und er weiß, wie man Menschen herausfordert, inspiriert und befähigt, ihr Potenzial voll auszuschöpfen. Da wir den sprichwörtlichen Mantel an Sam weitergeben, glauben wir, dass die Lingaro-Gruppe noch größere Höhen erreichen wird."

Rogucki sagte: „Wir haben eine Strategie umgesetzt, die darauf abzielt, unseren Kunden einen besseren Wert und mehr Innovation zu bieten und gleichzeitig Möglichkeiten für das berufliche Wachstum und die persönliche Entwicklung unserer Mitarbeiter zu schaffen. Ich weiß, dass Sam die Strategie verbessern und das Unternehmen auf die nächsthöhere Stufe heben wird. Er hat ein offenes Ohr für die Ideen, Einsichten und Anregungen von Kunden und Mitarbeitern und verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Führung und Skalierung von Unternehmen. Er bringt die Fähigkeiten und Erfahrungen mit, die wir brauchen, um unsere Vision und unsere strategischen Pläne in die Tat umzusetzen

Mehr über Sam Mantle erfahren Sie auf der Website von Lingaro.

Über die Lingaro Group

Die Lingaro Group ist ein führender Innovationspartner für Fortune-500-Unternehmen und globale Marken, der sich durch seine Agilität und seine Fähigkeit zur zuverlässigen Skalierung seiner Dienstleistungen auszeichnet. Lingaros starke Dienstleistungskapazitäten und Umsetzungsleistungen werden von Gartner und in der Branche anerkannt, mit starken Referenzen aus einem großen Querschnitt verschiedener Branchen wie Konsumgüter, Logistik, Finanzdienstleistungen und Biowissenschaften.

Mit einer bedeutenden globalen Präsenz und einer starken Präsenz in Europa unterstützt die Lingaro Group Unternehmen bei der digitalen Transformation und dem Erfolg in der heutigen datengesteuerten Welt. Lingaro arbeitet mit Unternehmen zusammen, um die Leistung ihres Unternehmens zu steigern, Prozesse zu optimieren und die Ergebnisse durch eine effektivere Entscheidungsfindung zu verbessern.

Die Lösungen der Lingaro Group vereinen umfassende Erfahrungen und spezialisierte Fähigkeiten in verschiedenen Branchen und Bereichen wie Advanced Analytics, Digital Marketing und E-Commerce. Lingaro wird von einem vielfältigen Team von mehr als 1.400 Fachleuten getragen, die weltweit zusammenarbeiten, um das Potenzial von Technologie und menschlicher Kreativität zu nutzen. Die Lingaro Group macht sich die Macht der Daten zunutze, um Werte zu schaffen und transformative Veränderungen für Unternehmen, Mitarbeiter, Kunden, Partner und globale Gemeinschaften zu bewirken.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1899987/LINGARO_GROUP_Sam_Mantle.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1899986/LINGARO_GROUP_Logo.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Magdalena Brych,

Marketing Manager,

Lingaro Group,

magdalena.brych @ lingarogroup.com,

+48 602 880 331