Thailands Tierfutterhersteller wollen Tierhalter und „Haustiereltern" begeistern

Bangkok, 20 September 2022 (ots/PRNewswire) - Heute ist ein weltweiter Trend zu beobachten, bei dem Tierhalter zu „Haustiereltern" werden und ihre Hunde und Katzen wie einen Teil der Familie behandeln. Vorbei sind die Zeiten, in denen man ein Haustier im Freien hielt und es mit Resten fütterte. Für die Heimtierfutterindustrie hat dieser Wandel große Auswirkungen, und Thailand als die Küche der Welt trägt dazu bei, den Bedürfnissen der „Haustiereltern" gerecht zu werden. Das gibt eine Branchengruppe bekannt.

Da die Verbraucher zunehmend darauf achten, was sie essen, gilt dasselbe Bewusstsein auch für ihre Haustiere. Anstelle von einfachem Futter achten sie nun auf einen höheren Nährwert und die Einhaltung von Sicherheitsstandards für ihre Haustiere. Da die „Vermenschlichung" von Haustieren zu einem neuen Trend wird, ist es nicht weiter verwunderlich, dass auch pflanzliche, biologische und sogar vegane Tiernahrungsprodukte auf den Markt kommen.

Nach Angaben der Thai Pet Food Trade Association (TPFA) war Thailand im Jahr 2021 der drittgrößte Exporteur von Heimtierfutter mit einem Exportwert von mehr als 65 Milliarden Baht, was einem Anstieg von 27 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Thailands Top-5-Exportmärkte für Heimtierfutter sind die USA, Japan, Italien, Malaysia und Australien, während asiatische Nachbarländer wie Indien, Indonesien und Laos eine steigende Nachfrage verzeichnen. Das stetige Wachstum der thailändischen Heimtierfutterexporte beschleunigt sich im Jahr 2022 mit einem Anstieg von 43 % in den ersten 7 Monaten.

Die Fülle an landwirtschaftlichen Erzeugnissen in Thailand bedeutet, dass 95 % der für Heimtierfutter verwendeten Rohstoffe vor Ort bezogen werden, was laut der TPFA den Rang des Produktionszentrums des Landes unterstützt.

„Unsere Stärken beruhen auch auf unserer langjährigen Erfahrung und unserem guten Ruf bei der Herstellung von Thunfischkonserven, die wir auf die Herstellung von Nassfutter für Haustiere ausdehnen können", erklärte Dr. Chanintr Chalisarapong, Präsident der TPFA.

Zu den thailändischen Herstellern von Heimtierfutter gehören die Marken SmartHeart und Me-O der Perfect Companion Group, die Marke Monchou von Asian Sea, die Marken JerHigh und Jinny von Charoen Pokphand Foods sowie die Marke ChangeTer von Thai Union. Die Wettbewerbsfähigkeit Thailands hat auch viele internationale Tierfuttermarken wie Mars Petcare, Nestle Purina, Pedigree und Tiki dazu veranlasst, hier Produktionsstätten zu eröffnen.

Um der Nachfrage der Heimtierhalter gerecht zu werden, legen die Hersteller den Schwerpunkt auf die Herstellung von Heimtierfutter, das in puncto Sicherheit, Vielfalt und Nährwert der für Menschen geeigneten Nahrung entspricht. Auch die Nachfrage nach innovativen Produkten wie verschreibungspflichtigen Nahrungsmitteln und Nahrungsergänzungsmitteln zur Behandlung von Gesundheitsproblemen bei Haustieren wie Herz-, Lungen- und Nierenkrankheiten steige, so die TPFA.

„Das Vertrauen der Kunden in die Qualitäts- und Sicherheitsstandards unserer Hersteller in Verbindung mit der Produktdiversifizierung, der Innovation und der kontinuierlichen Entwicklung tragen dazu bei, dass Thailand auf dem internationalen Markt für Heimtierfutter einen Wettbewerbsvorteil hat", erklärte Chalisarapong.

Laut Mordor Intelligence wird der weltweite Markt für Heimtiernahrung von 2022 bis 2027 eine jährliche Wachstumsrate von 4,6 % verzeichnen. Da die Zahl der Haushalte mit Haustieren weltweit weiter zunimmt, werden die Hersteller von Heimtierfutter sicherlich auch in Zukunft an oberster Stelle stehen, um den Tierhaltern zu helfen, sich optimal um ihre vierbeinigen Lieblinge zu kümmern.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1895254/Thai_pet_food_offers_myriad_choices_filled_appetizing_nutritious_contents.jpg

