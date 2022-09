Tiroler Tageszeitung, Leitartikel, Ausgabe vom 20. September 2022. Von ALOIS VAHRNER. "SOS für den Wohlstand und Standort".

Innsbruck (OTS) - Zuerst Corona, jetzt die Teuerung: Die Auswirkungen auf Private und Wirtschaft wurden und werden von den Staaten mit Abermilliarden bekämpft. Das kann auf Dauer nicht gutgehen, überhöhte Lohnabschlüsse auch nicht.

Über 9 Prozent – eine solche Inflations-Prognose hätte bis vor Kurzem jeder Ökonom ins Reich der Hirngespinste verwiesen. Wie sich ja bis 2020 auch kaum jemand ernsthaft vorstellen konnte, dass eine Virus-Pandemie zur monatelangen Stilllegung ganzer Wirtschaftsbereiche führen könnte und dass in einer freien Welt so tief in private Freiheitsrechte eingegriffen würde.

Die Teuerung hatte sich bereits vorher auch durch die Geldschwemme der Europäischen Zentralbank langsam aufgebaut. Von den EZB-Spitzen lange kleingeredet, bedeuteten die Nullzinsen bereits eine schleichende Enteignung von Millionen von Sparerinnen und Sparern zugunsten hochverschuldeter Staaten. Viel mehr Geldmenge ohne mehr Wertschöpfung, das war bereits das Futter für eine Inflation und eine Schwächung des Euro.

Mit dem russischen Angriff auf die Ukraine sowie den Drohungen und tatsächlichen Gas-Lieferkürzungen in der EU ist die Teuerung erst so richtig angefacht worden. Die Preis- und Kostenwelle hat vor allem natürlich die Energie erfasst, aber auch das Wohnen, Lebensmittel und nahezu alle Bereiche.

Während Corona hat der Staat in Öster­reich unglaubliche 50 Mrd. Euro an Hilfsgeldern bezahlt und damit soziale Verwerfungen, Massenpleiten und das Aus für Hunderttausende Arbeitsplätze verhindert. Die vorher von Kritikern immer wieder totgesagte Sozialpartnerschaft erlebte ein wahres Revival – und sie bewies mit der Lohn-Blitzeinigung im Herbst 2020 auch großes Verantwortungsgefühl.

Momentan sind Bevölkerung wie auch Wirtschaft von der Preisexplosion gleichermaßen betroffen. Das tägliche Leben ist für sehr viele kaum noch leistbar, aber auch unzählige Betriebe stehen durch die exorbitanten Kostensteigerungen mit dem Rücken zur Wand. Dass deshalb die heurige Herbstlohnrunde extrem schwierig werden dürfte, war zu erwarten. Ebenso eine kräftige Lohnforderung der Gewerkschaften. Mit der Forderung nach einem Lohn- und Gehaltsplus von 10,6 Prozent für die Metalltechnische Industrie wurde aber, so hier nicht doch noch Realismus einkehrt, klar übers Ziel hinausgeschossen. Solche Erhöhungen wären, sofern nicht auch die Teuerungshilfen des Staates eingerechnet werden und ein Teil in Einmalzahlungen erfolgt, nicht finanzierbar. „Es braucht hier keinen Zauberstab“, meinte GPA-Chef Karl Dürtscher. Doch, den bräuchte es angesichts solcher Lohnforderungen sehr wohl.

Klar ist auch: Indem Betriebe überfordert, Jobs gefährdet und der ohnehin unter schwerem Druck stehende Standort Europa weiter geschwächt wird, wird unser Wohlstand nicht zu halten sein. Auch nicht mit dem Anwerfen der Gelddruckmaschinen.





Rückfragen & Kontakt:

Tiroler Tageszeitung

0512 5354 5101

chefredaktion @ tt.com