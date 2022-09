FPÖ – Kaniak: ÖVP und Grüne müssen es endlich einsehen: die Pandemie ist vorbei!

COVID-19-Maßnahmengesetz und alle gesetzlichen „Unfälle“ der Regierung müssen endlich fallen

Wien (OTS) - „Während der ehemalige Bundekanzler Kurz der ÖVP-Impfpartei mit tausenden Menschen am Oktoberfest in München feiert und auch der amerikanische Präsident Joe Biden als begeisterter Impf-Befürworter die Pandemie für beendet erklärt, beharrt die ÖVP-Grüne Bundesregierung nach wie vor auf ihren harten Corona-Kurs inklusive gehabter Impfpropaganda. Die Regierung hält an ihrem absurden Kurs fest und führt sich dabei aber tagtäglich selbst vor. Vor nicht langer Zeit wurde man als Infizierter wie ein Scherverbrecher behandelt, der sein Haus nicht verlassen durfte und im Auftrag vom damaligen ÖVP-Innenminister Nehammer von der Polizei härter bestraft wurde als so mancher Straftäter. Mittlerweile mussten ÖVP und Grüne aber einsehen, dass die FPÖ auch hier Recht hatte. Das Absondern und Wegsperren von infizierten, aber gesunden Menschen war von Beginn an überschießend und hat mehr Schaden als Nutzen angerichtet“, fasst der FPÖ-Gesundheitssprecher Mag. Gerhard Kaniak heute zusammen.



Die von der Bundesregierung mit den Oppositionsparteien SPÖ und NEOS beschlossenen Gesetze werden von der FPÖ auch in der kommenden Nationalratssitzung am Mittwoch zum Thema gemacht: „Wie in Trance beharren der Gesundheitsminister samt der aller Regierungsmitglieder weiterhin auf ihren Kurs. Anstatt endlich Vernunft walten zu lassen und alle Gesetze, wie die das COVID-19-Maßnahmenpaket und alle anderen gesetzlichen Fehltritte, endlich im Mistkübel verschwinden zu lassen, lässt man sich weiterhin die Hintertür offen, um gesunde Menschen, aber vor allem auch Kinder wieder wegzusperren. Obwohl unsere Anträge dahingehend bis jetzt immer abgelehnt wurden, bleiben wir weiterhin dran. In der Nationalratssitzung werden wir einen Antrag einbringen, wonach über die Beibehaltung des COVID-19-Maßnahmengesetzes schnellstmöglich abgestimmt werden muss. Und dabei haben alle Parteien erneut die Möglichkeit zu beweisen, dass sie keine Showpolitik betreiben, sondern doch noch etwas Vernunft und Verstand mitbringen. Zuletzt hat Gesundheitsminister Rauch die Überarbeitung des Epidemiegesetzes angekündigt – eine Forderung der FPÖ aus dem Jahr 2020, doch die Bundesregierung regte bisher kein Ohr. Ob sich Rauch damit in der Koalition durchsetzen kann und wirklich etwas ins Rollen kommt, wird man sehen.“



Angesprochen auf die zwei Volksbegehren „COVID-Maßnahmen abschaffen“ und „Wiedergutmachung der COVID 19-Maßnahmen“, die ab heute auf jeder Gemeinde unterschrieben werden können, meinte Kaniak abschließend: „Ich werde von meinem Recht als österreichischer Staatsbürger selbstverständlich Gebrauch machen und die beiden Volksbegehren natürlich unterstützen.“

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at