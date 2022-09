Singer ad Schrangl: FPÖ kann offensichtlich nicht zwischen Land und Partei unterscheiden

Franz Hörl hat zurecht unterstrichen, dass TIWAG, Hypo Tirol und Wohnbauförderung den Tirolerinnen und Tirolern gehört

Wien (OTS) - „Die FPÖ kann offensichtlich nicht zwischen Land und Partei unterscheiden“, betont ÖVP-Wohnbausprecher Hans Singer zu den Aussagen von FPÖ-Bautensprecher Schrangl. Singer: „Kollege Franz Hörl hat am Wochenende im ORF-Fernsehen ganz zurecht unterstrichen, dass Unternehmen wie die TIWAG, die Hypo Tirol oder auch die Wohnbauförderung in Landeshand sind und damit den Tirolerinnen und Tirolern gehören. Daraus zwanghaft einen vermeintlichen Besitzanspruch einer Partei abzuleiten, ist falsch.“ ÖVP-Abgeordneter Hörl habe auch nie gesagt, die genannten Unternehmungen wären im Besitz der ÖVP – „sondern eben in Tiroler Landeshand“.

Der ÖVP-Nationalratsabgeordnete und Wohnbausprecher sagt abschließend: „Mehr Sachlichkeit und Ruhe wären generell geboten. Schließlich stehen wir als Volksvertreter vor großen Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt.“ (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

01/40110/4436

http://www.oevpklub.at