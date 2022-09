Ökologische Note im Garten von Stargeigerin Lidia Baich

LR Eichtinger: „Herzlich willkommen an Lidia Baich in der großen ‚Natur im Garten‘ Familie“

St. Pölten (OTS/NLK) - Ein Naturgarten steht für ökologische Gestaltung und nachhaltige Bewirtschaftung. Mit der Auszeichnung der „Natur im Garten“ Plakette zeigen Naturgärtnerinnen und Naturgärtner, dass in ihrem Garten die Natur einen Platz hat. „Als prominente Naturgärtnerin hat Stargeigerin Lidia Baich den Weg zu ‚Natur im Garten‘ gefunden, denn der Garten der Familie im südlichen Niederösterreich entspricht einwandfrei den Kriterien der Umweltbewegung“, zeigt sich Landesrat Martin Eichtinger vom Neuzugang begeistert.

Durch den Verzicht auf chemisch-synthetischen Dünger, Pflanzenschutz sowie Torf als Kernkriterien sind noch weitere Naturgartenelemente im neu zertifizierten Naturgarten der Stargeigerin vorhanden: Eine Wildblumen- bzw. Naturwiese, ein wildes Eck und Wildgehölze bzw. Wildstrauchhecken prägen das Erscheinungsbild zur Gänze gemäß Kriterienkatalog. Nützlingsunterkünfte, ein Komposthaufen sowie Regenwassernutzung und ein Bereich für Obst und Beeren zeichnen die Bewirtschaftung bzw. die Nutzgartenelemente aus. Eine tierschonende Pflege sowie keine Lichtverschmutzung sorgten bei der Zertifizierung für besondere Bonuspunkte.

„Die ‚Natur im Garten‘ Plakette ist ein Dankeschön für alle Naturgärtnerinnen und -gärtner in Niederösterreich, denn das private Engagement zeigt die große Bedeutung der ökologischen Grünpflege in unserem Bundesland“, so Eichtinger.

Haben Sie einen Naturgarten? Dann kann die „Natur im Garten“ Plakette auch Ihren Gartenzaun schmücken! Die „Natur im Garten“ Plakette ist eine Auszeichnung für naturnahe Gärten. Wenn Ihr Garten die wichtigsten Naturgartenkriterien erfüllt, dann setzen Sie mit der Plakette ein sichtbares Zeichen für nachhaltiges Gärtnern sowie vielfältige und ökologisch wertvolle und naturnahe Gartengestaltung. Die Plakette wird im Rahmen einer persönlichen Gartenberatung vor Ort gegen einen Selbstbehalt verliehen. Anmeldung beim „Natur im Garten“ Telefon: +43 2742/74 333 oder gartentelefon @ naturimgarten.at

„Natur im Garten“ setzt sich seit über 20 Jahren für die Ökologisierung der Gärten und Grünräume in Niederösterreich ein. Im Mittelpunkt stehen die drei Kernkriterien: Verzicht auf chemisch-synthetischen Pflanzenschutz und Düngemittel sowie auf Torf. Zugleich wird großer Wert auf biologische Vielfalt und Gestaltung mit heimischen und ökologisch wertvollen Pflanzen gelegt.

Weitere Informationen: „Natur im Garten“, Pressesprecher Franz-Xaver Hebenstreit, Telefon 0676 848 790 737, E-Mail franz.hebenstreit @ naturimgarten.at, www.naturimgarten.at.

