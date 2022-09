NÖAAB-FCG AK Fraktion: "Einsatz hat sich gelohnt!" Abschaffung der kalten Progression

Ab Jänner mehr Netto vom Brutto

St. Pölten (OTS) - Vizepräs. AKNÖ Josef Hager und NÖAAB-FCG AK Fraktionsvorsitzender Harald Sterle: „Der Einsatz der AK Fraktion für die Beschäftigten hat sich gelohnt!“

Ab 1. Jänner 2023 gehört die schleichende Steuererhöhung, besser bekannt als kalte Progression, der Vergangenheit an. Damit wurde die Forderung der NÖAAB-FCG AK Fraktion umgesetzt. Den Beschäftigten bleibt ab kommendem Jahr mehr Netto von ihrem Bruttogehalt. „Gerade im Hinblick auf die enorme Teuerung ein wichtiges Signal und eine wesentliche Hilfe für die Arbeitnehmer-Familien“ sagt AKNÖ Vizepräs. Josef Hager.

Eine schier unendliche Geschichte ist endlich zu Ende gegangen ist: Die Rede ist von der Abschaffung der kalten Progression. Dazu NÖAAB-FCG AK Fraktionsvors. Harlad Sterle: „Zahlreiche Regierungen haben sie als Steuergeschenk der Bürger an den Staat gesehen und beibehalten, mit 1. Jänner 2023 ist die versteckte Steuererhöhung nun vorbei.“ Über alle Einkommen gerechnet beträgt die Entlastung durch das Ende der kalten Progression im kommenden Jahr 1,85 Milliarden Euro. Bis 2026 soll sich diese Gesamtentlastung auf rund 20 Milliarden Euro erhöhen. Geld, das den Menschen zugutekommt, beziehungsweise das ihnen von ihrem hart erarbeiteten Lohn bleibt.

Entlastung von Geringverdienern

Abgeschafft wird die schleichende Steuererhöhung mit Jahresbeginn 2023. Zwei Drittel der Einnahmen durch die kalte Progression fließen künftig automatisch via geringerer Einkommenssteuer und höheren Absetzbeträgen zurück an die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Offen war bis zuletzt, was mit dem verbleibenden Drittel der Einnahmen, das rund 600 Millionen Euro umfasst, geschehen soll.

Es gibt grundsätzlich keine Bindung für die Regierung, wie sie dieses Geld verwendet. Sie muss jedoch künftig jeweils bis 15. September des Jahres beschließen, was mit dieser Summe gemacht wird.





