CEU startet mit hochkarätigen Veranstaltungen ins neue Semester

Der Abschlussjahrgang 2026: CEU begrüßt seine neuen Studierenden und eröffnet das akademische Jahr mit einer Reihe von wichtigen Veranstaltungen

Wien (OTS) - Die Central European University begrüßt zu Beginn des Wintersemesters Mitte September um die 700 neue Studierende aus 97 verschiedenen Ländern auf ihrem Campus.

Der frisch inskribierte BA-Jahrgang kann stolz auf den hervorragenden Notendurchschnitts von 3,7 (auf einer 4,0-Skala) verweisen, was zeigt, wie wettbewerbsfähig unsere Bachelor-Studierenden sind. Die größte Gruppe kommt in diesem Jahr aus der Ukraine (53), dicht gefolgt von den USA, Ungarn und Russland (34), und türkische und indische Studierende runden die Top 5 ab (31 bzw. 30).

Für die Studierenden der Masterstudien waren Politikwissenschaft und Internationale Beziehungen die attraktivsten Studiengänge, gefolgt von globalem Wirtschaftsrecht. Bei den Doktorand:innen erwiesen sich Kognitionswissenschaft, Vergleichende Geschichte, Network Science und Politikwissenschaft als die attraktivsten Fachbereiche.

„Ich möchte Sie dringend bitten, das Beste aus Ihrer Zeit an der CEU zu machen, denn es wird eine intellektuell wertvolle Zeit sein, sie wird es Ihnen ermöglichen, das Wissen und die Fähigkeiten zu erwerben, die Sie für Ihr Berufsleben brauchen, damit Sie in der Gesellschaft, in der Sie leben, in Ihren Heimatgemeinden und in der ganzen Welt etwas bewegen. Wir an der CEU stehen für die Werte der offenen Gesellschaft, der akademischen Freiheit und des selbstreflektierenden, kritischen Denkens. Wir widmen uns der Förderung eines sozial und moralisch verantwortungsbewussten intellektuellen Forschens. Unsere Universität ist ein Vorbild für erschwingliche Bildung auf höchstem Niveau mit einem starken Engagement für Inklusion und Vielfalt sowie für den Aufbau demokratischer Gesellschaften, in denen die Menschenrechte und die Menschenwürde geachtet werden“, sagt die Präsidentin und Rektorin der CEU, Shalini Randeria.

Unser Semester beginnt am 19. und 20. September mit einer Konferenz über akademische Freiheit in Zeiten illiberaler Angriffe auf die Demokratie, die gemeinsam mit der Central European University (CEU), dem New Institute Hamburg und dem CEU Democracy Institute, Budapest , organisiert wird. Sie untersucht explizite und subtile, jedenfalls aber systematische Angriffe auf die akademische Freiheit in der ganzen Welt. Wissenschaftler:innen und Praktiker:inen, die an vorderster Front daran mitgewirkt haben, diese schwer fassbare Freiheit zu definieren und zu verteidigen, sind eingeladen, Erfahrungen und Ideen auszutauschen. Ohne akademische Freiheit werden weder die Universität noch die liberale Demokratie, wie wir sie kennen, im 21. Jahrhundert überleben.

Sie können sich für die Konferenz Academic Freedom in Times of Illiberal Assaults on Democracy hier anmelden: forms.office.com/r/ipR1QC0UWc. ;

Studierende, Lehrende und die Öffentlichkeit sind in dieser Woche zu einer zweiten spannenden Veranstaltung eingeladen, einer Konferenz über „Integration, Ungleichheit und Unsicherheit in Europa und der Welt“, die anlässlich des 30-jährigen Bestehens der CEU stattfindet. An der gemeinsam mit dem Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (WIIW) organisierten Konferenz nehmen Redner:innen von der Princeton University, der Delhi University, der University of Paris, der Goldsmiths University, der University of Massachusetts, der University of Johannesburg, dem European University Institute und natürlich der CEU teil, um nur einige zu nennen. Die Konferenz Early Millennial Transformations: Integration, Inequality, and Insecurity in Europe and the World wird gemeinsam mit dem Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (WIIW) organisiert, das dieses Jahr sein 50-jähriges Bestehen feiert. Die Redner:innen sind aufgefordert, über historische Wendepunkte und radikale Veränderungen in Europa und der Welt nachzudenken.

Und zu guter Letzt möchten wir alle zum Vortrag des Nobelpreisträgers Josef Stiglitz am 28. September um 15:20 Uhr im CEU-Auditorium einladen.

Weitere Informationen hier.

