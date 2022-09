Staatsbürgerschaft unerwünscht? Studie beleuchtet Gründe dafür oder dagegen

Stadt Wien Abteilung für Integration und Diversität und ÖAW förderten Studie

Wien (OTS) - Ein Drittel der Wiener Bevölkerung besitzt nicht die österreichische Staatsbürgerschaft. Diese Wiener*innen sind hauptsächlich Staatsbürger*innen aus Serbien, Deutschland, der Türkei, Polen und Rumänien. Die am Donnerstagabend in der Akademie der Wissenschaften präsentierte Studie „Wunsch nach Erwerb der österreichischen Staatsbürgerschaft" geht der Frage nach, warum viele Menschen nicht um die österreichische Staatsbürgerschaft ansuchen.

Daten und Fakten für die Stadtpolitik

Für die Studie der Stadt Wien und der Kommission für Migrations- und Integrationsforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften wurden 500 in Wien lebende Ausländer*innen gefragt, ob sie die österreichische Staatsbürgerschaft erwerben wollen und welche Gründe dafür oder dagegensprechen. „Studien wie diese sind wichtig für eine informierte Debatte und ermöglichen evidenzbasierte Politik“, sagt Leila Hadj Abdou, Mitarbeiterin der Stadt Wien Abteilung für Integration und Diversität. Die Abteilung fördert wissenschaftliche Studien und veröffentlicht regelmäßig Informationen mit aktuellen Daten und Fakten über Zuwanderung, Integration, Diversität und Zusammenleben in Wien. Mit dem alle drei Jahre erscheinenden Integration- und Diversitätsmonitor macht die Abteilung die Veränderungen innerhalb der Wiener Einwanderungsgesellschaft sichtbar.

Studienergebnisse und Empfehlungen

39 % der befragten Wiener*innen möchten die österreichische Staatsbürgerschaft erwerben. 61 % sind unschlüssig oder wollen sie nicht erwerben. Die zwei mit Abstand am häufigsten genannten Gründe für Einbürgerung sind: weil man sich als Österreicher*in fühlt und weil man einen sicheren Aufenthalt in Österreich möchte. Ein Drittel der Interessierten nennt das Wahlrecht als Motiv.

Laut dem Migrant Integration Policy Index gibt es kaum ein anderes Land, dass es zugewanderten Menschen so schwer macht die Staatsbürgerschaft zu erwerben. „Ein vereinfachtes Einbürgerungsrecht würde weniger Menschen abschrecken einen Antrag zu stellen“, sagt Studienautor Max Haller. Eine weitere Empfehlung der Studie ist Doppelstaatsbürgerschaften zu ermöglichen. „Österreich ist auch in dieser Hinsicht inzwischen weltweit ein Nachzügler. Nachbarländer wie Deutschland, die Schweiz und Italien sind hierbei großzügiger“, so Haller.

Rückfragen & Kontakt:

Elif Tanyer-Laskowsky

Stadt Wien – Integration und Diversität

+43 1 4000 15924

elif.tanyer-laskowsky @ wien.gv.at