Schüler*innen aus Deutschland im Bezirksmuseum 21

Konzert am Samstag, Eintritt frei, Info: Tel. 0664/55 66 973

Wien (OTS) - Schon mehrfach kamen junge Menschen aus der „Karl-Rehbein-Schule“ in der deutschen Stadt Hanau (in Hessen) nach Wien und musizierten im Bezirksmuseum Floridsdorf. Nun ist es wieder soweit: Am Samstag, 24. September, ab 18.00 Uhr, trägt eine Delegation mit Abiturient*innen aus Hanau im Festsaal im Bezirksmuseum Floridsdorf (21., Prager Straße 33, im „Mautner Schlössl“) ein bewegendes Programm mit Stücken von Beethoven, Bach, Prokofjew und weiteren Tonsetzern vor. Stefan Glück ist der künstlerische Leiter. Die Nachwuchs-Künstler*innen werden beim Konzert mit dem Titel „Hanau grüßt Wien“ ihr Publikum mit Vokal- und Instrumentaldarbietungen erfreuen.

Die Besucher*innen haben die aktuellen Corona-Bestimmungen zu beachten. Der Eintritt ist kostenlos. Informationen über das anstehende Schüler*innen-Konzert und über nachfolgende Kultur-Termine im Museum: Telefon 0664/55 66 973 (Leiter: Ferdinand Lesmeister). Das ehrenamtliche Bezirkshistoriker*innen-Team ist auch per E-Mail erreichbar: bm1210@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Karl-Rehbein-Schule in Hanau: https://karl-rehbein-gymnasium.de

Bezirksmuseum Floridsdorf: www.bezirksmuseum.at

Veranstaltungen im 21. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/floridsdorf/

