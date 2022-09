Polaschek: Gratulation an Flora Schmudermayer zur neuen Bundesschulsprecherin

Wien (OTS) - Bildungsminister Martin Polaschek gratuliert der neuen Bundesschulsprecherin Flora Schmudermayer und ihrem Team zur Wahl – Dank an die bisherige Bundesschulsprecherin Susanna Öllinger für die Zusammenarbeit

„Ich gratuliere der neuen Bundesschulsprecherin Flora Schmudermayer und ihrem Team recht herzlich zur Wahl. Die Bundesschulsprecherin steht an der Spitze der österreichischen Schülerschaft und übernimmt damit die Interessensvertretung von rund 1,1 Mio. Schülerinnen und Schüler. Ganz besonders freue ich darüber, dass auch Demokratiebildung ein besonderes Anliegen der neuen Bundesschülervertretung ist. Maßnahmen gegen Wissenschaftsskepsis und Demokratiefeindlichkeit stellen einen Schwerpunkt in meiner Arbeit dar. Ich freue mich daher auch in diesem Themenbereich auf eine gute Zusammenarbeit und konstruktive Gespräche im kommenden Schuljahr“, betont Bildungsminister Martin Polaschek.

„Mein Dank gilt heute auch der scheidenden Bundesschülervertretung mit Susanna Öllinger an der Spitze. Ich habe ihr Engagement für Österreichs Schülerinnen und Schüler sowie die zahlreichen persönlichen Gespräche stets sehr geschätzt und wünsche ihr für ihre persönliche Zukunft alles Gute“, schließt Bundesminister Polaschek.

