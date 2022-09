FPÖ – Rauch zu Gewessler: Klimaschutz über CO2-Bepreisung darf nicht in die Armut und zu Versorgungsknappheit führen

Wien (OTS) - „Die ewige ‚Suderei‘ der grünen Klimaschutzministerin über die CO2-Emissionen Österreichs gehört bereits heute am Müllhaufen der politischen Inkompetenz abgelegt. Erstens ist unser Land im weltweiten CO2-Ausstoß nur eine bedeutungslose Nummer und zweitens ist die Diskussion um eine CO2-Bepreisung rein ideologiegeführt. Das süffisante Grinsen der Ministerin dazu spricht mehr als tausend Worte in den unzählbaren Pressekonferenzen“, so heute der freiheitliche Umweltsprecher NAbg. Walter Rauch.

Hinter allem in der Klimadiskussion stecke reines Geldverdienen und schiere Machtausübung, das sei auch der Grund, warum die ÖVP sich hinreißen hat lassen, bei diesem üblen Spiel mitzuspielen. „Im Gegensatz dazu würde Umweltschutz Geld kosten, wäre aber letztendlich der einzige richtige Ansatz, um unsere Natur und unser Land zu schützen“, so Rauch.

Was aber heute auf gar keinen Fall eintreffen dürfe, wäre eine Verschlimmerung der Teuerung durch die CO2-Bepreisung. Denn nicht nur Treibstoffe, sondern alle Waren würden um ein Vielfaches teurer werden und die Situation für viele Menschen in Österreich untragbar machen. Hier stehe die Versorgung Österreichs mit vielen wichtigen Gütern auf dem Spiel. „ÖVP und Grüne entpuppen sich immer mehr zu den Totengräbern unseres Wohlstandes. Die ehemals bürgerliche ÖVP hat sich zum Knecht einer linkslinken Ideologie degradieren lassen – ausbaden kann es freilich wie immer der Bürger. Dabei vergessen die Schwarzen aber auch, dass der heute ausgebeutete Steuerzahler der Wähler von morgen ist“, betonte Rauch.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at