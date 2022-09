Favoriten: Benefiz-Konzert mit Rock’n Roller Pete Art

Freiluft-Party am 24.9. im Böhmischen Prater: 0676/720 94 11

Wien (OTS) - „Let’s have a Rock ‚n‘ Charity-Open-Air-Party“, ruft der Wiener Rock’n Roll-Sänger Pete Art dem Publikum am Samstag, 24. September, um 19.00 Uhr, im Böhmischen Prater in Wien-Favoriten zu. Auf der Fläche vor dem Saal „Tivoli“ (10., Laaer Wald 30 c) bringt der prominente Künstler mit der Combo „The Rock’n Roll Junkies“ schwungvolle und „rockige“ Hits aus der Zeit von 1950 bis 1980 zu Gehör. Die Veranstaltung wird von der Vereinigung „Stadl tut gut“ organisiert und findet bei jeder Wetterlage statt.

Einlass: ab 17.00 Uhr. Den Reinerlös des beschwingten Benefiz-Konzerts mit Pete Art und seinen Freunden erhält eine rund um die Uhr betreute Wohngemeinschaft für traumatisierte Mädchen (Verein „mission:possible“). Eintrittskarten werden um 30 Euro im Vorverkauf oder um 35 Euro an der Abend-Kasse feilgeboten. Ein „After-Show-Package“ (mit Getränken und Snacks nach dem Auftritt) kostet 65 Euro. Der „Kulturverband Böhmischer Prater“ unterstützt das wohltätige Projekt. Die Zuhörer*innen sollen die geltenden Corona-Vorschriften beachten. Informationen und Reservierungen: Telefon 0676/720 94 11. Auskünfte per E-Mail: m.fritz@musicreport.at.

Allgemeine Informationen:

Rock’n Roll-Sänger Pete Art: www.pete-art.at/

Verein „Stadl tut gut“: www.stadltutgut.at/über

Verein „mission:possible“: www.missionpossible.at

Kulturverband Böhmischer Prater: www.böhmischer-prater.at

Veranstaltungen im 10. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/favoriten/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse