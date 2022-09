Weltkindertag: Niederösterreich ist mit seinen Angeboten ein Familienland

LR Teschl-Hofmeister: Niederösterreich ist auf dem besten Weg zum „Kinderösterreich“

St. Pölten (OTS) - Morgen, Dienstag, 20. September, feiern wir den Weltkindertag – ein Tag, der auf die besonderen Bedürfnisse der Kinder und speziell auf deren Rechte aufmerksam machen soll. „Das Land Niederösterreich und die NÖ Familienland GmbH sind stets bestrebt, Angebote und Maßnahmen zu setzen, die unmittelbar bei den Familien und deren Kinder ankommen. Ich sehe es als eine unserer wichtigsten Aufgaben, für die Familien im Land zu arbeiten und nachhaltige Schritte zu setzen, damit Niederösterreich zu einem ‚Familienösterreich‘ und zu einem ‚Kinderösterreich‘ wird“, betont Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Ein wichtiger Meilenstein wurde kürzlich mit dem Beschluss des Ausbaus der Kinderbetreuung in Niederösterreich gesetzt. Zukünftig wird der Kindergarteneintritt ab zwei Jahren möglich sein, davor kann eine Kleinkindbetreuung in Anspruch genommen werden. „Kostenlose Vormittagsbetreuungs-Angebote für alle Kinder unter sechs Jahren, kleine Gruppen für eine qualitativ hochwertigere Betreuung, weniger Schließtage im Sommer und ein flächendeckendes Nachmittagsangebot in Wohnortnähe zählen zu den fünf zentralen Verbesserungen des Kinderbetreuungspakets“, freut sich die Landesrätin.

Mit der NÖ Lernwerkstatt setzt die NÖ Familienland GmbH ein Unterstützungsangebot für Familien mit schulpflichtigen Kindern: Mit dem NÖ Familienpass kann auf www.noe-lernwerkstatt.digital eine 1:1 Lernbegleitung im Ausmaß von acht Stunden pro Semester in Anspruch genommen werden, und dies kostenlos. „Das Land Niederösterreich übernimmt diese Kosten und möchte damit den Familien in finanzieller Hinsicht unter die Arme greifen und den Schülerinnen und Schülern ein Angebot zur Seite stellen, das ihnen gezielt beim Lernen hilft“, erklärt die Landesrätin.

Mit der Initiative „Schulhöfe und Spielplätze in Bewegung“ konnten in den letzten Jahren mehr als 100 Bewegungs- und Begegnungsräume in Niederösterreichs Gemeinden errichtet werden. Die Förderinitiative des Landes Niederösterreich in Kooperation mit der NÖ Familienland GmbH unterstützt Gemeinden beim Bau von Spielplätzen und Schulfreiräumen. „Diese Orte sind wichtig für das Leben in der Gemeinde. Spielplätze sind wertvolle Treffpunkte und Anknüpfungspunkte für Jungfamilien. Ich freue mich auch, dass wir mit finanzieller Unterstützung den Bau von Schulfreiräumen in Niederösterreich vorantreiben konnten“, so Teschl-Hofmeister. Kürzlich wurden alle Gemeinden in Niederösterreich eingeladen, bei der aktuellen Förderinitiative „10x10=100“ mitzumachen. Eingereicht werden können Projektideen für einen Spielplatz oder Schulfreiraum – zehn Projekte werden mit je 10.000 Euro sowie einer Prozessbegleitung durch die NÖ Familienland GmbH gefördert.

Der NÖ Familienpass ist seit knapp 40 Jahren eine Vorteilskarte für Familien in Niederösterreich. Mit rund 550 Partnerbetrieben, temporären Highlights, günstigen Versicherungspaketen und Familienfesten schafft die Karte für alle Generationen tolle Angebote, die das Familienbudget entlasten und das Zeitverbringen mit den Kindern fördern. „Der NÖ Familienpass kann von allen, die gerne Zeit mit Kindern verbringen, kostenlos beantragt werden“, lädt Teschl-Hofmeister ein. Einzige Voraussetzung ist, dass für das im Pass eingetragene Kind Familienbeihilfe bezogen wird und das Kind oder die besitzhabende Person einen ordentlichen Wohnsitz in Niederösterreich haben. Ein kostenloses Abonnement der „Familienzeit“ ist beim NÖ Familienpass mit dabei. Das Magazin für alle Generationen informiert über Themen rund um die Familie, hat Veranstaltungstipps und Wissenswertes parat, wie auch eine Kolumne von Kinder- und Jugendanwältin Gabriela Peterschofsky-Orange, die sich auch in der aktuellen Ausgabe mit den Rechten der Jüngsten unserer Gesellschaft beschäftigt, den Kindern.

Weitere Informationen: NÖ Familienland GmbH, Karin Feldhofer, Telefon 02742 9005 13484, E-Mail karin.feldhofer @ noel.gv.at, bzw. Büro LR Teschl-Hofmeister, Mag. (FH) Dieter Kraus, Telefon 02742/9005-12655, E-Mail dieter.kraus @ noel.gv.at, www.noe-familienland.at, www.familienpass.at.

