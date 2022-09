Taschner: Gratuliere Flora Schmudermayer zu ihrer neuen Aufgabe als Bundesschulsprecherin

ÖVP-Bildungssprecher freut sich auf konstruktive und erfolgreiche Zusammenarbeit

Wien (OTS) - "Ich gratuliere Flora Schmudermayer, Schülerin an der HBLFA für Gartenbau Schönbrunn, und im vorigen Schuljahr bereits Zentrallehranstalten (ZLA)-Sprecherin, herzlich zu ihrer neuen Aufgabe als Bundesschulsprecherin und wünsche ihr und ihrem Team viel Erfolg." Das sagte heute, Montag, ÖVP-Bildungssprecher Abg. Prof. Rudolf Taschner anlässlich der Pressekonferenz der Bundesschulsprecherin, bei der sie ihre Pläne vorgestellt hat.

Schmudermayer wurde am Wochenende in einer Sitzung der Bundesschülervertretung (BSV) mit klarer Mehrheit zur Bundesschulsprecherin gewählt. Taschner dankte auch der bisherigen Bundesschulsprecherin Susanna Öllinger für ihre engagierte Arbeit im letzten, noch immer von der Pandemie geprägten, nicht einfachen Schuljahr. Erfreut zeigte sich der Bildungssprecher der Volkspartei darüber, dass die neue Bundesschulsprecherin zum 18. Mal in Folge aus der Schülerunion kommt.

"Die Schülerunion stellt im Schuljahr 2022/23 insgesamt 26 von 29 Mandaten in der BSV", so Taschner, der auch dem Mitte August am 50. ordentlichen Bundestag im Wiener Rathaus neu gewähltem Bundesobmann Manuel Kräuter viel Erfolg in diesem Schuljahr wünschte. "Gerade in diesen schwierigen Zeiten ist es wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler eine starke Interessensvertretung haben."

"Ich freue mich jedenfalls schon auf eine gute und konstruktive Zusammenarbeit mit der neuen Bundesschulsprecherin und ihrem Team", schloss der Abgeordnete. (Schluss)



