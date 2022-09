Gesellschaftliche Verantwortung bei Österreichs Unternehmen hoch im Kurs

Fundraising Verband Austria startet am 21.9. „Marktplatz der guten Geschäfte“ – die Plattform für gesellschaftlich verantwortungsbewusstes Wirtschaften.

Wien (OTS) - Nachhaltigkeit und ein gesellschaftlicher Benefit – diese Werte stehen bei Österreichs Unternehmen und ihren Mitarbeitenden hoch im Kurs. Bereits 83% der Betriebe unterstützen gemeinnützige Anliegen, wie Umweltschutz oder humanitäre Hilfe, in Form von Geld-, Sach- oder Personalspenden, Tendenz weiter steigend. Gewünscht werden von Unternehmen und Startups vor allem NPO-Partnerschaften, die Synergien entstehen lassen. Um diese zu ermöglichen, lädt der Dachverband der Spendenorganisationen zum „Marktplatz der guten Geschäfte“ – ein in Österreich einzigartiges Speeddating-Format zwischen Unternehmen und NPOs.



Die Pandemie und der Ukraine-Krieg haben in der Arbeitswelt eindeutig eine Verschiebung der Prioritäten mit sich gebracht. Der Wunsch, mit seiner Tätigkeit etwas für das Gemeinwohl zu bewirken, zur Lösung gesellschaftlicher Probleme beizutragen, ist unter Arbeitnehmern wie Arbeitgebern größer denn je. „Angefacht durch die jüngsten Krisen, ist der Mut zur Veränderung groß. Sozialer Impact und Nachhaltigkeit sind als Faktoren aus der Wirtschaft nicht mehr wegzudenken – insbesondere mit Blick auf unsere Jugend, die sich der sozialen Herausforderungen und Umweltprobleme auf der Welt nur allzu bewusst ist.“ , ist Günther Lutschinger, Geschäftsführer Fundraising Verband Austria, überzeugt.

Partnerschaftsplattform für innovative Hilfsprojekte

Zahlreiche Unternehmen in Österreich werden deshalb gemeinnützig aktiv und widmen sich gemeinsam mit Organisationen der Lösung gesellschaftlicher Probleme. Um ihre gegenseitige Suche nach passenden Partnerschaften zu beschleunigen, hat der Fundraising Verband gemeinsam mit respACT den „Marktplatz der guten Geschäfte“ initiiert. Am 21.9. treffen dabei gemeinnützige Organisationen, junge nachhaltige Startups und engagementfreudige Unternehmen und für zwei Stunden aufeinander. Ziel ist der unmittelbare Austausch über Kooperationsmöglichkeiten für den guten Zweck, für die vorhandene Ressourcen und Know-how ideal eingesetzt werden können. „In Deutschland erfährt dieses einzigartige Speeddating-Format für Unternehmen und NPOs unglaublichen Zuspruch und hat bereits extrem innovative Projekte zugunsten des Gemeinwohls entstehen lassen. Solch eine dynamische Atmosphäre soll auch beim ‚Marktplatz der guten Geschäfte‘ in Österreich entfacht werden.“ , so Lutschinger.

Engagement Mitarbeitender im Fokus

Besonders der Bereich „Corporate Volunteering“, das betriebliche Spenden der Arbeitszeit von Mitarbeitern für ehrenamtliche Tätigkeiten, erfreut sich in Österreich seit Jahren immer größerer Beliebtheit. Von dieser Form des gemeinnützigen Engagements profitieren nicht allein die NPO-Projekte, auch für die Unternehmen selbst zeigt sich ein klarer Mehrwert. Denn abgesehen vom gesellschaftlichen Impact, steigert Corporate Volunteering nachweislich die Zufriedenheit der Mitarbeiter am Arbeitsplatz und hilft beim Erwerb neuer Kompetenzen. Dies fördert nicht nur die Bindung an das Unternehmen und das Team-Building, sondern nicht zuletzt auch die Positionierung als verantwortungsbewusster Arbeitgeber mit sinnstiftender Beschäftigungsmöglichkeit – ein Thema, das vom Arbeitsmarkt ebenfalls nicht mehr wegzudenken ist.

Alle Informationen zum „Marktplatz der guten Geschäfte“ am 21.9.2022 im Palais Eschenbach in Wien: https://www.wirtschaft-hilft.at/marktplatz/

