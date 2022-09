Zierfuß zu Wiederkehr: Abbau von Bewerbungshürden bei Wiener Lehrkräften längst überfällig.

Bewerbungen von Lehrerinnen und Lehrern müssen 365 Tage im Jahr möglich sein – Mehr Tempo bei Maßnahmen gegen den Lehrermangel gefordert.

Wien (OTS) - „Gerade in Zeiten von akutem Lehrermangel ist es absolut unverständlich, dass sich Lehrkräfte nur in bestimmten Zeitfenstern bewerben können. Bewerbungen von Lehrerinnen und Lehrern müssen 365 Tage im Jahr möglich sein. Somit war es längst überfällig, diese Bewerbungshürde abzubauen und damit eine klare ÖVP-Forderung umzusetzen“, erklärte ÖVP-Bildungssprecher Harald Zierfuß zu heutigen Aussagen von Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr, wonach diese Hürde ab diesem Schuljahr Geschichte sein soll. Die Wiener Volkspartei macht seit Jahresbeginn auf den eklatanten Lehrermangel in Wien aufmerksam und hat gemeinsam mit Lehrpersonen, Schulleitern und Eltern ein 10-Punkte-Programm zur Attraktivierung des Lehrerberufes in Wien erarbeitet. Ein Punkt befasst sich dabei mit dem Abbau von Bewerbungshürden, die Bewerbungen von Lehrerinnen und Lehrern nur in bestimmten Zeitfenstern zulassen.

„Wenn es dafür Unterstützung in der Bildungsdirektion Wien braucht, muss die Stadt endlich Geld in die Hand nehmen und die Ressourcen in der Bildungsverwaltung aufstocken. Es kann nicht sein, dass Lehrerinnen und Lehrer viele Wochen nach Schulanfang noch immer keinen Dienstvertrag erhalten haben. Das ist gerade in Zeiten von akutem Lehrermangel inakzeptabel und unprofessionell“, so Zierfuß. Darüber hinaus sei es höchst an der Zeit, weitere Maßnahmen zur Attraktivierung des Lehrerberufes in Wien zu setzen. „Wir werden deshalb diese Woche erneut unser 10-Punkte-Programm gegen den Lehrermangel in Wien im Gemeinderat einbringen“, kündigt Zierfuß an.

Denn während andere Bundesländer wie etwa Vorarlberg aktiv Maßnahmen setzen und sogar Prämien für Sachleistungen in der Höhe von 6.500 Euro zusätzlich zum regulären Gehalt zahlen, wird die Situation in Wien nach wie vor verharmlost und schöngeredet. „Dabei muss gerade die Bundeshauptstadt mit ihren zahlreichen Herausforderungen im Bildungssystem um jede einzelne Lehrkraft kämpfen. Die Realitäten in den Wiener Schulen sind alles andere als ideal und viele Lehrerplanstellen nur mit befristeten Übergangslösungen besetzt. Wien kann sich aber keinen weiteren Qualitätsverlust durch die Abwanderung von Lehrkräften leisten. Es braucht deshalb mehr Tempo bei Maßnahmen gegen den Lehrermangel“, so der ÖVP-Bildungssprecher abschließend.

