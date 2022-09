Alsergrund: Stationen-Theater „erstrahlen“ im Bunker

Termine: 23. bis 25.9., Karten: 18 Euro, Info: lab42@gmx.net

Wien (OTS) - Das Bezirksmuseum Alsergrund (9., Währinger Straße 43) macht auf ein spannendes Schauspielprojekt aufmerksam: Das Ensemble „Laboratorium42 ein experiment in performance“ (kurz: „lab42“) präsentiert am Freitag, 23. September, ab 19.30 Uhr, am Samstag, 24. September, ab 16.30 Uhr, sowie am Sonntag, 25. September, ab 18.00 Uhr, ein beeindruckendes „performatives, interaktives Stationen-Theater“ mit dem Titel „erstrahlen“. Zur Handlung: 8 Jahre nach einem Strahlenunfall kommen eine Krankenpflegerin und ein Techniker wieder an den Ort des Unglücks. Welche Gründe gibt es dafür und was haben eine Apothekerin sowie ein „Thrill Tours Guide“ damit zu tun? Das ausdrucksstarke Theaterspiel voller Emotionen findet hauptsächlich im „Erinnerungsbunker“ im Arne-Karlsson-Park und teils im Parkareal statt. Ausgangspunkt ist der Museumseingang im 9. Bezirk in der Währinger Straße 43. Der Eintritt kostet 18 Euro (Ermäßigung: 12 Euro). Weitere Informationen und Reservierungen: Telefon 0650/770 53 87, E-Mail lab42@gmx.net.

Museumsleiter Urbanek gibt Auskünfte: 0676/611 92 32

Der „Erinnerungsbunker“ im Arne-Karlsson-Park wird nur im Zuge fallweiser Veranstaltungen geöffnet. Diese Anlage ist ein Teil des Museumsverbundes „ALSEUM“, den der ehrenamtlich arbeitende Direktor vom Bezirksmuseum Alsergrund, Wilhelm Urbanek, leitet. Besucher*innen werden um Einhaltung der geltenden Corona-Regeln gebeten. Auskünfte über das aktuelle Stationen-Theater und über spätere Aktivitäten im Bunker erteilt Museumschef Urbanek gerne unter der Telefonnummer 0676/611 92 32. Kontaktaufnahme mit dem Bezirkshistoriker per E-Mail: bm1090@bezirksmuseum.at bzw. info@alseum.at.

