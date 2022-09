Grüne Wien/Ellensohn: Intransparente Vergabe von Turnsälen der Stadt Wien

Wien (OTS) - Eine intransparente Vergabe der rund 600 städtischen Turnsäle der Stadt Wien ortet der Stadtrechnungshof in seinem aktuellen Bericht. Die Stadt Wien stellt grundsätzlich die Turnsäle der öffentlichen Schulen kostengünstig für außerschulische Nutzung zur Verfügung. „Der Stadtrechnungshof stellt in seinem Bericht fest, dass die Vergabe dieser außerschulischen Nutzung „einer modernen, transparenten und effizienten Verwaltung“ nicht entspricht. So wäre es etwa für Antragssteller:innen unmöglich, festzustellen, wann welcher Turnsaal in Wien frei verfügbar wäre, weil es dazu keine öffentlich zugänglichen Informationen gibt. „Anträge für die Turnsaalnutzung wurden ohne jegliche nachvollziehbare Kriterien vergeben, für die Nutzer:innen war das nicht nachvollziehbar“, so Ellensohn.

Das Beschwerdemanagement ließ laut Bericht des Stadtrechnungshof auch zu Wünschen übrig: So ergab die Prüfung, dass die durchschnittliche Bearbeitungsdauer der Beschwerden vom Einlangen bis zur finalen Beantwortung 45 Tage betrug und somit deutlich über der internen Frist von 14 Tagen lag. In einem Fall, so der Bericht des Stadtrechnungshofes, wurde die die Frist zur Beantwortung 10 Mal verschoben und die Bearbeitung dauerte somit insgesamt 187 (!) Tage.

Der Stadtrechnungshof empfiehlt für die Vergabe der Turnsäle der Stadt Wien ein einheitliches online-Buchungssystem. „Dieser Forderung können wir uns als Grüne Wien vollinhaltlich anschließen. Die Turnsäle der Stadt Wien sind für viele kleine Vereine und viele junge Menschen eine wichtige Ressource, um zu Trainieren und zu sporteln. Die Vergabe dieser Turnsäle gehört daher auf ganz neue Beine gestellt“, so Ellensohn.

