Toto: Neunfachjackpot – jetzt geht es um 115.000 Euro

Annahmeschluss für die Runde 38 am Donnerstag um 18:50 Uhr

Wien (OTS) - Exakt 100.000 Euro wären am Wochenende zu gewinnen gewesen, aber der Garantie-Dreizehner hat keinen Abnehmer gefunden. Es war bereits das neunte Mal in Folge, dass niemand 13 Spiele richtig tippen konnte, und damit geht es in der nächsten Runde um rund 115.000 Euro.

Drei Spielteilnehmer tippten einen Zwölfer und erhalten dafür jeweils rund 2.700 Euro. Während ein Wiener auf das über win2day angebotene Systemspiel-Programm „System Champion“ zum Erfolg kam, waren ein Vorarlberger und ein Steirer jeweils per Quicktipp erfolgreich.

In der Torwette heißt es zum 29. Mal in Folge Jackpot im ersten Rang, und die Gewinnsumme hat bereits die 30.000 Euro-Marke überschritten.

Annahmeschluss für die Runde 38 ist am Donnerstag um 18:50 Uhr.

Quoten der Toto Runde 37B

9fach JP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 100.000,00 – 115.000 Euro warten 3 Zwölfer zu je EUR 2.680,90 45 Elfer zu je EUR 39,70 377 Zehner zu je EUR 9,40 4.040 5er Bonus zu je EUR 0,30

Der richtige Tipp: 1 2 1 1 1 / X X 2 E1 1 E1 2 X 1 2 2 1 2

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 31.099,92 Torwette 2. Rang: 5 zu je EUR 109,70 Torwette 3. Rang: 49 zu je EUR 13,90 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 161.298,88

Torwette-Resultate: 2:0 1:+ +:1 +:0 2:0

