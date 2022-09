Lotto: Zwillings-Dreifachjackpot mit 2,7 Mio. bzw. 360.000 Euro wartet

Solo-Sechser bei LottoPlus in Kärnten und Solo-Joker in OÖ

Wien (OTS) - Und schon wieder eine Premiere bei Lotto: Erstmals in der 36-jährigen Geschichte von „6 aus 45“ gibt es einen Dreifachjackpot beim Fünfer mit Zusatzzahl. Gepaart mit ebenfalls einem Dreifachjackpot beim Sechser ergibt sich damit auch eine noch nie da gewesene Jackpot-Konstellation.

Dreimal in Folge blieb also ein Gewinn in den ersten beiden Gewinnrängen aus, und so geht es am kommenden Mittwoch beim Sechser um rund 2,7 Millionen Euro, und beim Fünfer mit Zusatzzahl warten rund 360.000 Euro.

Utl.: LottoPlus

Mit einem Solo-Sechser endete die Ziehung bei LottoPlus. Ein Kärntner bzw. eine Kärntnerin erzielte mit dem zweiten von sechs Quicktipps die „sechs Richtigen“ und gewann damit mehr als 220.000 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um rund 150.000 Euro.

Utl.: Joker

Ebenfalls einen Sologewinn gab es beim Joker, doch dabei war der Gewinner bzw. die Gewinnerin auf die „Mithilfe“ eines weiteren Spielteilnehmers angewiesen. Auf einem in Oberösterreich abgegebenen Lotto Schein war neben der richtigen Joker Zahl auch das „Ja“ angekreuzt, was bei einem über win2day gespielten EuroMillionen Schein nicht der Fall war. Somit geht die Gewinnsumme in Höhe von mehr als 190.000 Euro ungeteilt nach Oberösterreich.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 18. September 2022

3fach JP Sechser, im Topf bleiben EUR 1.897.262,71 – 2,7 Mio. warten 3fach JP Fünfer+ZZ, im Topf bleiben EUR 260.873,62 88 Fünfer zu je EUR 1.158,70 287 Vierer+ZZ zu je EUR 106,50 3.567 Vierer zu je EUR 47,60 5.033 Dreier+ZZ zu je EUR 15,10 58.142 Dreier zu je EUR 5,20 181.105 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 4 18 19 21 29 37 Zusatzzahl 01

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 18. September 2022

1 Sechser zu EUR 220.170,70 33 Fünfer zu je EUR 1.562,70 2.144 Vierer zu je EUR 21,40 36.831 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 3 11 22 30 36 40

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 18. September 2022

1 Joker zu EUR 190.208,70 6 mal EUR 8.800,00 89 mal EUR 880,00 944 mal EUR 88,00 9.356 mal EUR 8,00 95.358 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 8 1 4 4 3 8

