„Austrofreds Barcelona“ mit Jelena Popržan und Schiffkowitz & Schirmer: am 29.9. im ORF RadioKulturhaus

Wien (OTS) - Austrofred lädt am Donnerstag, den 29. September (20.00 Uhr) zu einem ganz besonderen Grenzgang zwischen Musikgenres und Stilen in den Großen Sendesaal des ORF RadioKulturhauses: Das Duo Schiffkowitz & Schirmer und die Bratschistin und Sängerin Jelena Popržan treffen aufeinander, machen Musik und besprechen verschiedene Themen des Musikgeschäfts. Die Veranstaltung kann auch via Video-Livestream unter http://radiokulturhaus.orf.at miterlebt werden

Von Austropop zu Klassik, vom Texter und Komponisten über den Pianisten zur Bratschistin: Ausnahmsweise erwartet Austrofred gleich drei Gäste im Großen Sendesaal. Mit Schiffkowitz & Schirmer trifft Austrofred auf ein Duo, das Austropop und Klassik vereint. Der steirische Musiker Helmut Röhrling alias Schiffkowitz hat mit der Band STS und dem Lied „Fürstenfeld“ österreichische Musikgeschichte geschrieben. Er ist Texter und Komponist, Spezialist für erstklassige Coverversionen und leidenschaftlicher Zeitkritiker. Mit dem international gefeierten Klassik-Pianisten Markus Schirmer verbindet Schiffkowitz eine unbändige Spielfreude und die Lust am Außergewöhnlichen – daraus entstand bereits vor einiger Zeit eine künstlerische Freundschaft.

Der dritte Gast des Abends ist Jelena Popržan – eine der vielfältigsten heimischen Musikerinnen mit außergewöhnlichem Stimmvermögen und Experimentierfreude. Vor rund 15 Jahren startete Popržans musikalische Laufbahn unter anderem mit den Formationen „Catch-Pop String-Strong“ und „Madame Baheux“. Auch mit ihrem Solo-Projekt „La Folia“ festigte sie ihren Ruf als einfallsreiche Arrangeurin, expressive Stimmkünstlerin und Entertainerin mit politischem Engagement.

„Austrofreds Barcelona“ findet am Donnerstag, den 29. September ab 20.00 Uhr im Großen Sendesaal des ORF RadioKulturhauses statt. Der Eintritt beträgt EUR 19,–; mit der ORF RadioKulturhaus-Karte ist der Bezug eines um 50 % ermäßigten Tickets möglich; Ö1 Club-Mitglieder erhalten 10 % Ermäßigung. Weitere Informationen zum Programm des ORF RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage radiokulturhaus.ORF.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377).

Rückfragen & Kontakt:

ORF Radio Öffentlichkeitsarbeit

Bernadette Aigner

01 36069/19121

bernadette.aigner @ orf.at