Fünf Verkehrstote in der vergangenen Woche

289 Verkehrstote zwischen 1. Jänner und 18. September 2022

Wien (OTS) - In der vergangenen Woche starben zwei Fußgänger, ein Leichtmotorradlenker, ein Motorradlenker und ein Pkw-Lenker bei Verkehrsunfällen. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Samstag, 17. September 2022, im Bezirk Amstetten, Niederösterreich, bei dem ein Pkw-Lenker getötet wurde. Ein 57-jähriger Pkw-Lenker fuhr in den Morgenstunden auf der Westautobahn, vermutlich aus Übermüdung, einem Sattelzug hinten auf. Der Pkw verkeilte sich unter dem Anhänger und fing unmittelbar danach Feuer. Nachkommende Fahrzeuglenker und der Lenker des Sattelzuges versuchten erfolglos das Feuer zu löschen. Aufgrund des Brandes musste eine Richtungsfahrbahn der Autobahn komplett gesperrt werden. Weitere Personen wurden durch den Unfall nicht verletzt. Am Wochenende verunglückten zwei Verkehrsteilnehmer tödlich.

Zwei Personen kamen in der Vorwoche auf Landesstraßen L und je eine auf einer Autobahn, Gemeindestraße und Landesstraße B ums Leben. Jeweils ein Verkehrstoter musste im Burgenland, in Niederösterreich, in der Steiermark, in Vorarlberg und in Wien beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in zwei Fällen ein Fehlverhalten des Fußgängers und in je einem Fall ein gesundheitliches Problem, nichtangepasste Geschwindigkeit und Übermüdung. Zwei tödliche Verkehrsunfälle waren Alleinunfälle.

Vom 1. Jänner bis 18. September 2022 gab es im österreichischen Straßennetz 289 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2021 waren es 256, 2020 255 und 2019 309.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Inneres

Abteilung I/C/10 - Öffentlichkeitsarbeit

Ressortsprecher des Bundesministeriums für Inneres

+43 (0) 1-531 26 – 90 15 60

BMI-Ressortsprecher @ bmi.gv.at

bmi.gv.at



Bundesministerium für Inneres

Otmar Bruckner, BA MA

Verkehrsdienst/Strategische Unfallanalyse

Tel.: +43-0-59133-982503

otmar.bruckner @ bmi.gv.at

www.bmi.gv.at